Avukat chatbot

HUKUKİ bilgiye ulaşmak ve anlamak oldukça güç. Bu sorundan yola çıkan hem bir avukat hem de bir girişimci olan Bedrettin Gürcan, yerli bir hukuk chatbotu geliştirdi. Facebook’un mesajlaşma platformu Messenger üzerinde çalışan ‘Hukuk Chat Robot’, kullanıcıların hukuk ve vergi alanındaki 150’den fazla konuyla ilgili sorularına 7/24 cevap verebiliyor. Yaklaşık 1.5 yıl önce kolları sıvadıklarını ifade eden Gürcan, Furkan Yıldız ve John Whiteman projeyi geliştirdiklerini belirtti.

10 BİN SAYFA İÇERİK

Gürcan, “Türkiye’de hukuki bilginin erişilebilirliğinde ciddi sorunlar var. Biz de en azından temel hukuki konuları erişilebilir kılmak istedik” dedi. Geliştirme çalışmalarından sonra yapay zekâ temelli ‘Hukuk Chat Robot’unu kullanıcılara sundukları anlatan Gürcan, şunları söyledi: “Hukukta sık sorulan sorulara ilişkin en basit ve anlaşılabilir cevapları sisteme ekledik. Facebook Messenger uygulaması üzerinden erişilen chatbot, sahip olduğu algoritmalar sayesinde şirket kurulumundan marka tesciline, iş hukukundan kentsel dönüşüm hukukuna kadar birçok konuda ücretsiz destek veriyor. Sistemde hukuk ve vergi alanında 10 bin sayfadan fazla içerik yer alıyor. Chatbot’u ekim ayının ortasında hizmete açtık ve ilk 3 günde 500’den fazla aktif kullanıcıya ulaştık. Bu gerçekten önemli bir rakam ve her geçen gün hızla artmaya devam ediyor.”

YENİ KONULAR EKLENECEK

Gelir modellerine değinen Gürcan, ana gelir kaynaklarını hukukdeposu.com’daki kullanıcıların satın aldığı sözleşmeler, şirket kurulum süreçleri ve marka tescil talepleri oluşturduğunu ifade etti. Gürcan, “Özellikle kurumsal şirketlerin ve özellikle emlak şirketlerinin online sözleşme yönetimlerini yapmak istiyoruz. Bu konuda çalışmalarımız devam ediyor ve kısa bir süre içinde sonuçlanacak” diye konuştu. Ayrıca Gürcan, gelecekteki hedeflerini şu şekilde aktardı: “Çok yakında sigorta hukuku alanını da sisteme entegre edeceğiz. Kullanıcılar sigorta kapsamları ve yükümlülüklere ilişkin bilgi sahibi olabilecek, daha önemlisi chatbot arayıcılığıyla sigorta uyuşmazlıklarını nasıl çözebileceklerini öğrenecekler. Sigorta şirketlerinin de sisteme entegrasyonu noktasında görüşmeler yürütüyoruz. Ayrıca uçak biletlerinin iptal ve gecikme gibi durumlarında yolcuları bilgilendirecek bir sistemi de yakında entegre edeceğiz sistemimize. Kurumsal firmalarla kullanıcıların arasında köprü görevi üstlenip görüp; kullanıcıların sorunlarına çözüm üretirken firmalara da katma değer yaratmayı hedefliyoruz.”

ÖZ KAYNAKLARIYLA İLERLİYORLAR

ŞU ana kadar öz kaynaklarıyla ilerlemeyi daha doğru bulduklarını söyleyen Gürcan, “Şirketimizin değerlemesi konusunda henüz erken olduğunu düşünüyoruz. Öncelikle yıllık hedeflerimiz dahilinde Ar-Ge süreçlerimizi tamamlayıp birinci yılımızı başarıyla tamamlamak istiyoruz. Şayet biz hedeflerimize ulaşırsak, eminim ki değerleme konusu da istediğimiz gibi ilerleyecektir” dedi.

GİRİŞİMCİ ETKİNLİĞİ





9 GİRİŞİMCİ YATIRIMCILARLA BULUŞTU

BUGÜNE kadar 100’ü aşkın ülkeden 2 bin 500’den fazla başvuru alarak girişimcileri destekleyen StartersHub’ın girişim geliştirme programı StartersHub XO’nun ‘Demo Day’i gerçekleştirildi. Bu kapsamda, StartersHub XO programını başarıyla tamamlayan 9 girişim, yatırımcılarla buluştu. Ana partnerleri İş Bankası, Microsoft, Intel ve Gedik Yatırım olan StartersHub XO’nun 2017 programının odak alanları nesnelerin interneti, büyük veri ve finansal teknolojiler oldu. Arçelik, Marsh, Münich Re, Acıbadem Sigorta, Cardtek ve Başaksehir Living Lab’in de destek olduğu programa seçilen 15 girişim, 6 ay süren program boyunca takım özelinde belirlenen performans metriklerine göre her ay değerlendirildi. Programı başarıyla tamamlayan ve ürününü pazara çıkaran girişimler, StartersHub’tan 250 bin dolara kadar yatırım almaya hak kazandı.

KOLLARI SIVADIK

StartersHub kurucularından Ersin Pamuksüzer, yerli girişimlerin global başarılarına şahit olabilmek için kolları sıvadıklarını aktarırken, İş Bankası Dijital Bankacılık Müdürü Mehmet Fahri Can ise şunları söyledi: “Ana destekçilerinden olduğumuz, tecrübeli bir ekip tarafından yürütülmüş olan StartersHub XO programının 6 aylık sürecinin son gününde girişimlerle, program ortaklarıyla ve bu ekosistemin tüm taraflarıyla bir arada olmaktan dolayı çok mutluyuz. Biz de bu süreç boyunca girişimlere mentorluk desteği verirken önemli kazanımlar elde ettik, girişimlerden de farklı bakış açıları öğrendik. Umarım katkı sağlayabilmişizdir.”

DEMO DAY’DE ÖNE ÇIKAN GİRİŞİMLER

EyeDius: Güvenlik kameralarından elde edilen görüntüleri işleyerek sınır ve bölge koruması yapılmasını sağlıyor.

Kimola: Kişilerin dijital metinlerinden veri analizlerini sağlayarak markalara tüketicileri hakkında anlık, hızlı bilgiler sağlıyor.

Noffix: Stok yönetimi, dosya yönetimi ve iş yönetimi yapabilen çok yönlü ofis yönetim sistemi sunuyor.

Onlock: Akıllı kilit sistemi geliştiriyor. Girişim, daha şimdiden binin üzerinde ön sipariş aldı.

Ottoo: Bulut tabanlı Connected-Car platformu ve geliştirdiği ‘Smart Fleet’ uygulamasıyla şirketlerin iş modellerini iyileştiriyor.

Pastel Innovation: İnsan trafiği yoğun olan kapalı alanları daha sağlıklı hale getirmeyi amaçlıyor.

Paym.es: Mesajlaşma uygulamaları üzerinden ürün satışı gerçekleştirilmesini sağlıyor.

TagPay: Fiziksel kredi kartı olmadan hızlı ve kolay ödeme deneyimi yaşatan TagPay, dokunmatik ekranlı tüm akıllı telefonlarda kullanılabiliyor.

GİRİŞİMCİLERE ÖNERİLER

TURAN’DAN 5 TAVSİYE

Yalıtım şirketi ODE Yalıtım’ın Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan, aynı zamanda Hazine Müsteşarlığı’ndan lisanslı bir melek yatırımcı ve ŞirketOrtağım Melek Yatırımcı Ağı’nın aktif bir üyesi. Turan’ın Şirket Ortağım ağı aracılığıyla yatırım yaptığı 3 şirket bilişim alanında faaliyet gösteriyor, biri ise üretim yapıyor. Turan’ın girişimcilere tavsiyeleri şöyle:

1- Alanınızda uzmanlaşın: Hangi işi yaparsanız yapın en ince detayına kadar hakim olmanız gerekir. İşiniz ile ilgili her türlü gelişmeyi takip etmeniz, günümüzün rekabetçilik ortamında sizi rakiplerinizden bir adım öne çıkartacaktır.

2- Odaklanarak üretkenliğinizi arttırın: Bir girişimcinin yapması ve takip etmesi gereken çok şey var. Bu yoğun gündemde, konsantrasyonunuzu yitirmemek için odağınızı korumanız önemli. Odaklanma olmadan, uzmanlaşmanın da bir anlamı kalmaz.

3- Etkili bir iş planı hazırlayın: Başarılı bir iş planı girişimcilerin odağını saptırmadan amaca yönlendirerek; maliyetleri düşürmek, riski azaltmak, sermaye sağlamak, aksaklıkları gidermek ve ileriyi planlamak noktalarında rehberlik eder. Girişimcilere önerim en az 3 yılı öngörebilecekleri bir iş planları olması ve bu planı da her yıl revize etmeleri. Çünkü yatırımcılar ilerisini görebildikleri projelere yatırım yapmayı tercih eder.

4- Yönetim biliminden destek alın: Profesyonel yöneticiliğin yönetim bilimine dayandığını unutmayın. Girişimin doğru yönetilmesi asıl zorluktur. Bir girişimci olarak aynı zamanda bir lidersiniz. Bu yüzden yönetim bilimini rehberiniz olarak kabul edip, tüm işlerinizde bu bilimden destek almalısınız.

5- Çift taraflı fayda getiren bir iletişim ağı inşa edin: Ne iş yaparsanız yapın iş hayatındaki en önemli yetkinlik ilişki yönetimidir. Tüm paydaşlarla, her iki tarafa da değer katan, çift taraflı fayda getiren bir iletişim ağı inşa etmek sizi başarıya ulaştıracaktır.

HAFTANIN YATIRIMI





TEKNOLOJİK GÜNEŞ KREMİNE YATIRIM

ANADOLU Üniversitesi Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ender Suvacı tarafından geliştirilen, güneş kremlerinin yeni bir parçacık teknolojisi ile üretimine imkân tanıyan MicNo, Diffusion Capital Partners’tan yatırım aldı. Diffusion Capital Partners yatırım ortaklarından Altan Küçükçınar ile imzalanan yatırım anlaşmasının miktarı açıklanmadı. Yatırımın ardından teknoloji, üretim aşamasına geçirilecek.