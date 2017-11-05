Avuçlarını yalasınlar

BAŞBAKAN Binali Yıldırım, dün memleketi Erzincan’da, Kemaliye ilçesini Elazığ Dutluca’ya bağlayan 44 kilometrelik yolu 22 kilometreye indirecek projenin temel atma törenine katıldı. Tören öncesi halka hitap eden Yıldırım, bölgenin kaderini değiştirecek önemli bir projenin temelini attıklarını söyledi.

Türkiye’yi son 15 yılda 3 kat büyüttüklerini belirten Başbakan Yıldırım şunları söyledi:



TÜRKİYE’Yİ BÖLDÜRTMEYİZ

“Yolları, havaalanları, köprüleri, tünelleri yaptık. Yoları böldük hayatları birleştirdik, yolları böldük milleti birleştirdik. Bakın yolları böleriz ama Türkiye’yi böldürtmeyiz, alçaklara geçit vermeyiz. Vatanın milletin birliği beraberliği kardeşliği için elimizde ne imkân varsa sonuna kadar kullanacağız. Ülkemizi karıştırmaya çalışanlar, terörü hortlatmaya çalışanlar avucunu yalasın. Bu milet asla ve asla ne FETÖ’cülere ne bölücülere ne de DEAŞ’çılara fırsat

vermeyecektir.”



‘LAFI ZURNAYA ÇEVİRDİ’

50 bin köyümüz var hepsine de gidiyoruz, hepsinin yolu, suyu var. Hepsinde de ocaklar tütüyor, vatandaşlarımız huzurla yaşıyor. Millete, memlekete hizmet bu. Boş lafa karnımız tok. Laf üstüne laf koyan değil, taş üstüne taş koyan bir iktidardır AK Parti. Muhalefet zavallı, ne yapsın. Hiçbir şey yok, konuşuyor. Konuş babam konuş. Konuşa konuşa lafı zurnaya çevirdi. Arkadaşlar bizim onlara laf yetiştirecek zamanımız yok. Gece gündüz çalışacağız, daha çok hizmet yapacağız, daha fazla insanımızın yüzünü güldüreceğiz.



Çıkmışlar Türkiye’yi şikayet ediyorlar. ‘Türkiye’ye gelmeyin, güvenlik yok’ diyorlar. Kardeşim bir isan memleketini şikayet eder mi? Yazık, günah. Bu memleket hepimizin, burada sevinçte de kederde de bir olacağız, beraber olacağız, iri olacağız, birlikte Türkiye olacağız.”



BİTİŞ TARİHİ VERDİ

Bölge insanının yıllardır bu yol projesini beklediğini ifade eden Yıldırım, tamamlanması konusunda da alanda toplananlarla pazarlık yaptı. Bir kişinin süreyi 1 yıl olarak belirtmesi üzerine Yıldırım, “Bir sene de olur mu? Bir ev yapıyorsunuz 1 senede bitiyor. Dağları dize getirecek, ırmakların üzerinden geçecekler? Nasıl olacak bir senede ? 29 Ekim 2019 tamamlanma tarihi. Cumhuriyet’in kuruluşunda burası bitiyor. Bak buradan ilan ediyorum ona göre çalışacaklar” dedi.



