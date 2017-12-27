Avrupa’yı korkutan sayı! Tam 7 binden fazla DEAŞ'lı...

CAT, Fransa için sayının 2 bin 370 olduğuna işaret ediyor. Bu ülkeyi ise İngiltere (1700), Almanya (960) ve Belçika (749) izliyor. Avusturya (355), İsveç (311), Hollanda (285) ve İspanya (223) da listede öne çıkan ülkeler olarak dikkat çekiyor. Geri kalan AB ülkelerinde bu tür gruplarla ilişkisi olanların sayısı ise 503 olarak belirlenmiş. Bu sayılara yabancı savaşçı olarak alanda savaşanlar, geri dönenler ve saldırı potansiyeli nedeniyle izleme altına alınanlar da dahil.

ASKERİ İSTİHBARAT SIKINTISI

AB ülkeleri açısından Suriye ve Irak’ta savaşıp ülkelerine dönenler en önemli tehlikeyi oluşturuyor. Her ülkenin geri dönenlere yönelik farklı yaklaşım sergilemesi ise tehlikeyi artıran etki yaratıyor. Örneğin Hollanda, Suriye ve Irak’ta savaşıp da dönenler ve aileleri için yargı süreci işletirken Danimarka bu kişileri tekrar topluma entegre etmeyi öne çıkaran yaklaşımıyla dikkat çekiyor. Bu farklılık da alanda askeri birimler tarafından elde edilen verilerin paylaşımının önemini bir kat daha artırıyor. Ancak askeri unsurlarca elde edilen bilgilerin diğer ülkelerle paylaşılmak istenmemesi sıkıntı yaratıyor.

180 BİN KİŞİNİN PROFİLİ INTERPOL’DE

DEAŞ ile mücadele için oluşturulan uluslararası koalisyon şu ana kadar Interpol’e 180 binden fazla militanın profilini iletti. Gelinen aşamada yoğun ve kitlesel bir dönüş beklemeyen AB ise bilgi akışının anlık olmasını istiyor. AB istihbarat birimleri, Suriye ve Irak’tan dönüşlerin artık sızma şeklinde olacağı görüşünde.