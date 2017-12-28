Avrupa’yı korkutan sayı

SURİYE ve Irak’ta DEAŞ ile mücadelede sona gelinse de radikal İslami gruplarla bağlantısı olanlar Avrupa ülkeleri için ciddi tehdit oluşturmayı sürdürüyor. Fransa merkezli Terörizm Analiz Merkezi’nin (CAT) son verileri, başta Fransa olmak üzere çok sayıda Avrupa Birliği ülkesinde sayıların yüksek olduğuna işaret ediyor. CAT’a göre yoğunluk açısından Fransa’nın başı çektiği AB ülkelerinde Birlik vatandaşı olan ya da AB ülkelerinde ikamet eden 7 binden fazla kişinin bu tür gruplarla bağlantısı var. CAT, Fransa için sayının 2 bin 370 olduğuna işaret ediyor. Bu ülkeyi ise İngiltere (1700), Almanya (960) ve Belçika (749) izliyor. Avusturya (355), İsveç (311), Hollanda (285) ve İspanya (223) da listede öne çıkan ülkeler olarak dikkat çekiyor. Geri kalan AB ülkelerinde bu tür gruplarla ilişkisi olanların sayısı ise 503 olarak belirlenmiş. Bu sayılara yabancı savaşçı olarak alanda savaşanlar, geri dönenler ve saldırı potansiyeli nedeniyle izleme altına alınanlar da dahil.

TIMES: 300 İNGİLİZ DEAŞ’LI TÜRKİYE’DE

İngiliz Times gazetesi en az 300 İngiliz vatandaşı DEAŞ’lının Türkiye’de saklandığını yazdı. Bölgedeki istihbarat kaynaklarına dayandırdığı haberinde gazete, Musul ve Rakka’nın DEAŞ’tan alınması sonrasında binlerce DEAŞ’lının Türkiye’ye kaçtığını, bunlardan en az 300’ünün İngiltere vatandaşı olduğunu belirtti. Times’a konuşan İngiliz güvenlik kaynakları, bu militanlar için tespit edilmeden Türkiye’den çıkıp İngiltere’ye dönmelerinin giderek zorlaştığını söyledi. Resmi verilere göre DEAŞ’a katılan 850 civarında İngiliz’in yarısı ülkelerine döndü. 130’unun ise kesin olarak öldüğü biliniyor.