‘Avrupa’yı eviniz gibi benimseyin’

“ÜST kimliğimiz inandığımız değerlerdir, dinimizdir. Alt kimliğimiz ise köklerimizdir” diyen Şen, “Alt kimliklerimizden bir tanesi ise Avrupalılıktır. Burada önemli olan üst kimliğin alt kimliğe yedirilmemesidir. Biz inançlarımızı koruyarak yaşadığımız ülkeye sahip çıkabilir, oranın vatandaşı olabiliriz” dedi.

Dinin, dilin ve kültürün kimlik oluşturmada temel koşullar olduğunu aktaran Şen, “Bunlara sahip çıkan bir birey, kimliğini ve kültürünü koruyabilecektir. Vatan ise kimliğimizi oluşturmadaki en önemli unsurdur. Ama vatanı sadece toprak olarak görmemeliyiz. Vatan, o toprağın altındaki ve üstündeki kıymet verdiğimiz her şeydir. Annemizdir, dedemizdir, şehitlerimizdir, gelecekteki torunlarımızdır. Vatan bütün bunların toplamıdır” diye konuştu.

AVRUPALI TÜRKLERE SESLENDİ

Avrupa’da yaşayan Türklere de seslenen Şen, “Siz Türkiyeli Avrupalılarsınız. Avrupalı, Lazlar, Çerkezler, Kürtlersiniz. Avrupa’yı benimsemeli, yaşadığınız devlete hizmet etmeli ve bayrağına saygı duymalısınız. Yaşanan göçmen, mülteci, sağlık, eğitim, çevre ve benzeri sorunlara çözümlerle yaklaşmalısınız” tavsiyesinde bulundu.

Vatandaşların Almanya’yı ikinci vatan olarak görmemeleri gerektiğini savunan Şen, “Burada yıllarını harcayan nesiller artık Avrupa’yı benimsemeli, yaşadıkları ülkeleri vatanları olarak görmeliler. Sizin çocuklarınız, torunlarınız, nesliniz burada doğup burada büyümeye devam edecek. Burayı eviniz gibi benimsemelisiniz. İçinize kapanmamalısınız, daha dışa dönük, her yerde daha aktif olmalısınız. Fakat bunları gerçekleştirirken de asimile olmadan öz kimliğinizi koruyarak yapmalısınız” dedi.