Avrupa'ya ucuz seyahat etmek isteyenlere özel öneriler

1- Planlama

Avrupa'ya ucuz seyahat etmenin yolu, seyahat planı yapmaktan geçiyor. En az 3 - 4 ay öncesinden gitmek istediğiniz yerin fiyatlarını incelemek ve bütçe planı yapmak seyahat programınıza neleri dahil edip neleri çıkaracağınız hakkında da size fikir verebilir.

2- Ucuz bilet

Hava yollarının ucuz bilet kampanyalarını takip etmek veya ucuz bilet satan acentelere bilet sormak harika fikir. Gitmek istediğiniz yere aylar öncesinden bilet almak uçuşunuzu oldukça uygun fiyata getirmenize yardımcı olur.

3- Hostel veya ev paylaşımı

Konaklama seçeneklerini derinlemesine araştırabilirsiniz. Tek başınıza tatile çıkacaksanız hostellerde kalarak oldukça uygun fiyatlı konaklama gerçekleştirebilirsiniz. Eğer kalabalık bir arkadaş grubu ile seyahat edecekseniz ev kiralamak size bütçe dostu bir alternatif sağlayabilir.

4- Interrail seyahati

Kısa zamanda çok ülke görmek isteyenlerin gözdesi olan Interrail seyahatini detaylı bir şekilde inceleyin. Demir yollarına bağlı olan trenlerde ucuza seyahat ederek trende yatabilir ve konaklama masraflarını da bertaraf edebilirsiniz.

5- Paylaşımlı araçlar

Avrupa seyahatine arabanız ile çıkacaksanız, araba paylaşım sitelerinden sizinle aynı yöne gidenleri bularak seyahatinizi daha ekonomik bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz. Aracınızı başkaları ile paylaşmak harika dostluklar kurmanıza da vesile olabilir.

6- Sırt çantası ile seyahat

Hava yollarının bagajsız seyahat fırsatından yararlanarak uçak biletlerinizi çok daha ucuza getirebilirsiniz. Sırt çantası ile seyahat etmek hem daha pratik olmanıza hem de özgürleşmenize de olanak tanır.

7- Sokak yemekleri

Gittiğiniz ülkedeki sokak yemekleri ve atıştırmalıklar hem daha uygun fiyatlı olur hem de size yerel kültür mutfağını tatma fırsatı sunar. Avrupa'da sokak yemeklerini gönül rahatlığı ile tüketmek de ayrı bir artı.

8- Sandviç ve su

Seyahatinizi ucuza getirmek için günlük market alışverişi yaparak kendinize nefis bir sandviç hazırlayabilir ve termosunuza su doldurarak ekstra yemek ve içecek masrafından da kurtulmuş olursunuz.

9- Yürüyerek keşif

Toplu taşıma kullanmak yerine şehri yürüyerek keşfetmek hem sizi masraftan kurtarır hem de pek çok gizli kalmış bölgeyi keşfetmenizi sağlar. Avrupa'da şehir merkezlerinin küçük olduğu düşünülürse bu seçenek çok ideal.

10- Ücretsiz yürüyüş turları

Avrupa'da pek çok şehirde düzenlenen ücretsiz yürüyüş turlarına katılarak şehri keşfedebilirsiniz. Yapmanız gereken tek şey tur sonunda rehberinize gönlünüzden kopan bahşişi bırakmak.