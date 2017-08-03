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Seyahat

Avrupa'ya ucuz seyahat etmek isteyenlere özel öneriler

Yaz tatilinin yaklaşması ile birlikte ülkemize en yakın kıtalardan biri olan Avrupa'ya da seyahat planları yapılmaya başlanıyor. Birbirinden görkemli ülkelere yapılan seyahat planlarının en çok düşünülen yanı ise bütçe planlaması oluyor. İşte Avrupa'ya ucuz seyahat etmek isteyenlere öneriler...

Hürriyet Haber
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1- Planlama
Avrupa'ya ucuz seyahat etmenin yolu, seyahat planı yapmaktan geçiyor. En az 3 - 4 ay öncesinden gitmek istediğiniz yerin fiyatlarını incelemek ve bütçe planı yapmak seyahat programınıza neleri dahil edip neleri çıkaracağınız hakkında da size fikir verebilir.

Avrupaya ucuz seyahat etmek isteyenlere özel öneriler

2- Ucuz bilet
Hava yollarının ucuz bilet kampanyalarını takip etmek veya ucuz bilet satan acentelere bilet sormak harika fikir. Gitmek istediğiniz yere aylar öncesinden bilet almak uçuşunuzu oldukça uygun fiyata getirmenize yardımcı olur.

Avrupaya ucuz seyahat etmek isteyenlere özel öneriler

3- Hostel veya ev paylaşımı
Konaklama seçeneklerini derinlemesine araştırabilirsiniz. Tek başınıza tatile çıkacaksanız hostellerde kalarak oldukça uygun fiyatlı konaklama gerçekleştirebilirsiniz. Eğer kalabalık bir arkadaş grubu ile seyahat edecekseniz ev kiralamak size bütçe dostu bir alternatif sağlayabilir.

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4- Interrail seyahati
Kısa zamanda çok ülke görmek isteyenlerin gözdesi olan Interrail seyahatini detaylı bir şekilde inceleyin. Demir yollarına bağlı olan trenlerde ucuza seyahat ederek trende yatabilir ve konaklama masraflarını da bertaraf edebilirsiniz.

Avrupaya ucuz seyahat etmek isteyenlere özel öneriler

5- Paylaşımlı araçlar
Avrupa seyahatine arabanız ile çıkacaksanız, araba paylaşım sitelerinden sizinle aynı yöne gidenleri bularak seyahatinizi daha ekonomik bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz. Aracınızı başkaları ile paylaşmak harika dostluklar kurmanıza da vesile olabilir.

Avrupaya ucuz seyahat etmek isteyenlere özel öneriler

6- Sırt çantası ile seyahat
Hava yollarının bagajsız seyahat fırsatından yararlanarak uçak biletlerinizi çok daha ucuza getirebilirsiniz. Sırt çantası ile seyahat etmek hem daha pratik olmanıza hem de özgürleşmenize de olanak tanır.

Avrupaya ucuz seyahat etmek isteyenlere özel öneriler

7- Sokak yemekleri
Gittiğiniz ülkedeki sokak yemekleri ve atıştırmalıklar hem daha uygun fiyatlı olur hem de size yerel kültür mutfağını tatma fırsatı sunar. Avrupa'da sokak yemeklerini gönül rahatlığı ile tüketmek de ayrı bir artı.

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8- Sandviç ve su
Seyahatinizi ucuza getirmek için günlük market alışverişi yaparak kendinize nefis bir sandviç hazırlayabilir ve termosunuza su doldurarak ekstra yemek ve içecek masrafından da kurtulmuş olursunuz.

Avrupaya ucuz seyahat etmek isteyenlere özel öneriler

9- Yürüyerek keşif
Toplu taşıma kullanmak yerine şehri yürüyerek keşfetmek hem sizi masraftan kurtarır hem de pek çok gizli kalmış bölgeyi keşfetmenizi sağlar. Avrupa'da şehir merkezlerinin küçük olduğu düşünülürse bu seçenek çok ideal.

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10- Ücretsiz yürüyüş turları
Avrupa'da pek çok şehirde düzenlenen ücretsiz yürüyüş turlarına katılarak şehri keşfedebilirsiniz. Yapmanız gereken tek şey tur sonunda rehberinize gönlünüzden kopan bahşişi bırakmak.

Avrupaya ucuz seyahat etmek isteyenlere özel öneriler

Kaynak: Hürriyet Haber

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