Avrupa’ya Türk reçetesi

TÜRKİYE’deki teknoloji marketleri zor günler geçirdi. Özellikle de yabancı şirketler... Önce Best Buy, sonra Darty ve Electro World Türkiye’ye veda etti. Tek kalan yabancı ise MediaMarkt oldu. Zor günlerden başarıyla çıkan MediaMarkt Türkiye, şimdi yakaladığı performansıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Sadece dikkat çekmekle kalmayıp, Avrupa ülkelerine örnek gösteriliyor. Bu başarıda en büyük pay sahibi ise Media Markt’a yazdığı Türk reçetesiyle MediaMarkt Türkiye İcra Kurulu Başkanı Yenal Gökyıldırım.

MediaMarkt’ın davetiyle gittiğimiz Düsseldorf’ta teknoloji perakendecisinin çatı şirketi Ceconomy’nin merkezinde düzenlenen toplantıda konuşan Ceconmy CEO’su Pieter Haas, şirketin son 3 aylık performansını anlattı. Yıllık 22.2 milyar Euro ciroya ulaşan dev ekonomi oluşturduklarını belirten Haas’ın vurguladığı konuların başında Türkiye’nin performansı vardı. Türkiye’de doğru stratejiyi bulmak için zorlandıklarını belirten Haas, “Üç önemli hata yaptık. Türkiye’ye geldiğimizde ilk başta mağazaları büyük kurduk. Bunun yanlış olduğunu zamanla anladık. İkinci hatamız iki markayla giriş yapmamız oldu. Tek bir marka üzerine odaklanmak çok daha iyi olduğunu sonradan gördük. En önemli hatamız ise gerçek Türk şirketi kurmamak oldu. Yabancı yöneticilerle Türkiye’yi anlamaya çalıştık” dedi.

ÇIKMAYI DÜŞÜNDÜK

Yapılan bu hatalardan dolayı bir ara Türkiye’den çıkmayı düşündüklerini açıklayan Haas, şunları söyledi: “Türkiye’nin birkaç yıl öncesine kadar varlığı bizi üzen bir ülkeydi. Ancak Türkiye’de yolumuza Türk yöneticilerle devam etme kararı aldık. Yenal Gökyıldırım ile tüm organizasyonumuzu Türkleştirdik. Yenal bize Türk reçetesi yazdı. Bugün bir öyle bir konuma geldik ki asla ve asla Türkiye’den çekilmeyi düşünmüyoruz.”

Media Markt’ın merkezi olmayan çekirdek bir yönetim anlayışıyla çalıştığını belirten Haas, “Yenal, bizim yönetim anlayışımızı değiştirdi. Mağaza bazında yönetim anlayışı yerine, merkezi bir yönetim anlayışına geçtik. Yenal’ın oluşturduğu sistemi başka ülkelere de uygulamayı düşünüyoruz. Mümkün olsa Yenal’ı diğer ülkelere klonlamak isterdim. Şu anda en hızlı büyüyen pazar Türkiye. Türkiye, şu anda Almanya ve İspanya gibi gelişen bir ülke. Örnek bir konuma geldi. Başka ülkelerdeki meslektaşlarımızın Türkiye’de neler olduğuna bakmasının gerektiğini düşünüyoruz” diye konuştu.