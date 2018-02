Avrupa'ya kanatlanmanın tam vakti

Üniversite öğrencilerine unutamayacakları bir deneyim yaşatan Red Bull Can You Make It 2018 için geri sayım başladı. 60 ülkeden 200 öğrenci takımının katılacağı ‘Can You Make It’te takımlar para yerine Red Bull kutularını kullanıp Avrupa’yı seyahat etmeye çalışıyor. Bu çılgın tura katılmak için son başvuru tarihi 14 Şubat 2018.



Üniversite öğrencilerine unutamayacakları bir deneyim yaşatan Red Bull Can You Make It 2018 başvurularının kapanmasına iki hafta kaldı. 10 – 17 Nisan 2018 tarihleri arasında 60 ülkeden 200 öğrenci takımının para yerine Red Bull kutularını kullanıp Avrupa’yı baştan sona seyahat edecekleri bu sıra dışı yolculuğa son başvuru tarihi 14 Şubat 2018.

Öğrencilerin üçer kişilik gruplar halinde ekiplerinin neden bu yarışa katılması gerektiğini anlattıkları 1 dakikalık filmlerle www.redbullcanyoumakeit.com adresinden başvuracakları bu maceraya seçilenler, Avrupa’daki beş başlangıç noktasından birine uçakla davet edilecek.10 Nisan’da başlangıç noktaları olan Budapeşte, Madrid, Manchester, Roma ve Stockholm noktalarından birisinde başlayıp Amsterdam’da son bulacak bu macerada yarışmacı takımlar, günlük sosyal bildiri programını takip edecek ve üç faktöre göre puanlanacaklar. Kontrol Noktası Mücadeleleri, Sosyal Takip ve Macera Listesi’nde yazılı görevleri tamamlama üzerine kurgulanan Red Bull Can You Make It’te önemli olan hedefe varacak ilk ekip olmak değil, yolda yaşanacak maceralar olacak.