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    Avrupa’ya iltica talebi katlandı

    İpek YEZDANİ
    20.01.2018 - 00:43 | Son Güncelleme:

    AVRUPA Birliği istatistik Ofisi Eurostat’ın verdiği rakamlara göre Türkiye’den Avrupa Birliği ülkeleri başta olmak üzere Avrupa’ya iltica başvurusunda bulunan kişilerin sayısı 2015’te 5 bin 490 iken bu rakam 2016’da iki katına yükselerek 11 bin 670’e, 2017’deyse 15 bin 570’e çıktı.

    AB ülkeleri içinde Türkiye’den gidenlerin en fazla iltica başvurusunda bulunduğu ülkeyse Almanya oldu. Avrupa Birliği istatistik Ofisi Eurostat’taki resmi bilgilere göre 2014 yılında Türkiye’den Avrupa ülkelerine iltica başvurusunda bulunan kişilerin sayısı 5 bin 560’dı. Avrupa’ya sığınma talebinde bulunanların sayısı 2015’te de hemen hemen aynı rakamlarda seyretti. 2015’te 4 bin 650’si ilk kez olmak üzere toplam 5 bin 490 kişi Avrupa’ya iltica talebinde bulundu. Ancak AB ülkeleri başta olmak üzere Avrupa’ya iltica başvurusunda bulunanların sayısı 2016 yılında neredeyse iki katına yükselerek 11 bin 670’e çıktı. En çok iltica başvurusu 5 bin 740 kişiyle Almanya’ya yapılırken, ikinci sırada 1350 kişiyle Fransa, üçüncü sıradaysa 740 kişiyle İsveç geldi. Belçika’ya 735, İsviçre’ye 525, İngiltere’ye 430, Macaristan’a 425, Avusturya’ya 345, İtalya’ya ise 335 kişi sığınma başvurusunda bulundu. Türkiye’den Avrupa’ya gidenlerin en az iltica talebi yaptığı ülkelerse her birine 5 kişinin başvurduğu Estonya, Litvanya, Letonya, Malta, Portekiz oldu. 2017 yılındaysa 14 bin 580’i ilk kez başvuranlar olmak üzere toplam 15 bin 570 kişi Avrupa ülkelerinden iltica istedi. 2017’de de en fazla iltica başvurusu 8 bin 495 kişinin sığınma talebinde bulunduğu Almanya’ya yapıldı, ikinci sıradaysa sürpriz bir şekilde Yunanistan yer aldı. 2017’de Yunanistan’a Türkiye’den 1490 kişi, Fransa’ya ise 1215 kişi iltica başvurusunda bulundu.

     

    Etiketler: gazetehaberleri , başvuru
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