Avrupa’ya ilaç ihracatı yapacak

Pharmactive İlaç son 2 yıldır çalışmalarını yürüttüğü ve kendi Ar-Ge’sinde geliştirdiği ilaçlarını Avrupa Birliği (AB) üyesi 10 ülke sağlık otoritesinden ruhsatlandırma ve izin çalışmalarının tamamlanmasından sonra piyasalara sunuyor. Pharmactive Yönetim Kurulu Üyesi Levent Selamoğlu, “Türk ürünlerinin Avrupa’daki doktor, eczacı ve hastalara ulaşıyor olmasının haklı gururunu yaşıyoruz. Pharmactive 2010 yılında kurulan genç bir yerli firma olmasına karşın, hızlı büyümesine devam ediyor” şeklinde konuştu.