Avrupa’ya elektrik denizden gelecek

THE Guardian gazetesinde yer alan haberde yeni inşa edilecek rüzgar çiftliğinin mevcut rüzgar çiftliklerinden kat kat daha büyük olacağı belirtiliyor.

Kuzey Denizi’ne inşa edilecek yapay bir ada üzerinde üretilecek elektrik uzun mesafe kablolarla İngiltere ve Hollanda’ya, ileri tarihlerde de Belçika, Almanya ve Danimarka’ya transfer edilebilecek.

Ada için East Yorkshire kıyısından 125 kilometre açıkta bulunan Dogger Bank bölgesinin rüzgar potansiyeli yüksek ve yeterli sığlıkta olduğu belirtiliyor.

ÖNCE ADA KURULACAK

Hollanda ulusal elektrik şebekesi şirketi TenneT projenin en büyük destekleyicisi ve hazırladığı bir çalışmada bu yeni rüzgar çiftliğinin geleneksel rüzgar çiftlikleri ve uluslararası elektrik kablolarına göre milyarlarca euro tasarruf sağlayabileceğini aktarıyor.

Tüm gerekli ekipmanları barındıracak bir rüzgar çiftliği için adanın 5 ila 6 kilometre büyüklüğünde olması gerekiyor.

TenneT açık deniz rüzgar şebekesi kalkınma programını yöneten Rob van der Hage, adanın en erken 2027’de faliyete geçebileceğini, rüzgar çiftliğinin ise sonrasında inşa edileceğini belirtiyor.