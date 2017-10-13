Avrupa’ya “DEAŞ soykırımını tanı” çağrısı

Terör örgütü DEAŞ'ın “soykırım ve insanlığa karşı suç” işlediğine dair uluslararası planda alınan kararlara bir yenisi daha eklendi. AKPM’nin Strasbourg’da devam eden genel kurul toplantılarında bugün tartışılan “DEAŞ tarafından gerçekleştirilen insanlığa karşı suç ve muhtemel soykırımın yargılanıp cezalandırılması” başlıklı karar tasarısı 4 çekimser oya karşı 67 oyla kabul edildi.

Kararda, üyeleri arasında Türkiye’nin de bulunduğu Avrupa Konseyi devletlerinden, DEAŞ'ın işlediği suçları “soykırım” olarak resmen tanımaları ve böylelikle DEAŞ üyelerinin Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) tarafından yargılanabilmesinin önünü açmaları isteniyor.

Avusturya, Fransa, İngiltere, Kanada, Avustralya gibi ülkelerde ulusal parlamentoların IŞİD tarafından işlenen suçları “soykırım” olarak tanıdıkları belirtilen kararda, Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Bağımsız Uluslararası Soruşturma Komisyonu, BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği ve BM Azınlıklar Özel Raportörü’nün de değerlendirmelerinde aynı sonuca vardıkları hatırlatılıyor.

DEAŞ’ın “Ezidi, Hıristiyan ve Sünni olmayan Müslüman azınlıklara karşı soykırım işlediğini gösteren inandırıcı kanıtların mevcut olduğu” belirtilen kararda, örgütün gerçekleştirdiği katliamlar, infazlar, işkence ve kötü muameleye örnekler veriliyor. Ezidi, Hristiyan ve Sünni olmayan Müslümanların dini mekan ve evlerinin sistematik olarak yok edildiğine, bu azınlıkların kimi zaman “canlı kalkan” olarak kullanıldığına işaret ediliyor.