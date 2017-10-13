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    Avrupa'ya azınlık mesajı

    AA
    13.10.2017 - 00:21 | Son Güncelleme:

    BAŞBAKAN Binali Yıldırım, Yunanistan’daki Gümülcine Seçilmiş Müftüsü İbrahim Şerif başkanlığındaki Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulu Heyeti’ni kabul etti.

    Çankaya Köşkü'nde basına kapalı gerçekleştirilen kabul, 1 saat sürdü. Kabulde Başbakan yardımcıları Bekir Bozdağ ve Hakan Çavuşoğlu da yer aldı. Başbakanlık Basın Müşavirliği’nden, Yıldırım’ın heyeti kabulüne ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, Yunanistan’ın bir parçası olan ve bu ülkeyle Türkiye arasında bir dostluk köprüsü olarak görülen soydaşların, Avrupa standartlarında hak ve özgürlüklerden yararlanmasının öneminin bir kez daha vurgulandığı belirtildi. 

    Etiketler: Başbakan Binali Yıldırım , azınlık , gazetehaberleri
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