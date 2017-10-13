Avrupa'ya azınlık mesajı

Çankaya Köşkü'nde basına kapalı gerçekleştirilen kabul, 1 saat sürdü. Kabulde Başbakan yardımcıları Bekir Bozdağ ve Hakan Çavuşoğlu da yer aldı. Başbakanlık Basın Müşavirliği’nden, Yıldırım’ın heyeti kabulüne ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, Yunanistan’ın bir parçası olan ve bu ülkeyle Türkiye arasında bir dostluk köprüsü olarak görülen soydaşların, Avrupa standartlarında hak ve özgürlüklerden yararlanmasının öneminin bir kez daha vurgulandığı belirtildi.