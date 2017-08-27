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    Avrupa'ya açılan kapılarda dönüş trafiği sürüyor

    EDİRNE (AA)
    27 Ağustos 2017 - 19:37Son Güncelleme : 27 Ağustos 2017 - 19:54

    Avrupa'ya açılan sınır kapılarında, yurt dışında yaşayan ve memleketlerinde geçirdikleri izin sürelerinin sona ermesi üzerine dönüşe geçen Türklerin oluşturduğu trafik yoğunluğu devam ediyor. Araç kuyrukları; Kapıkule'de 7, İpsala'da 3,5, Hamzabeyli'de 2,5 ve Pazarkule'de 1,5 kilometreye ulaştı.  Öte yandan, Kapıkule yolunda Türk Kızılayı Edirne Şubesi ekipleri vatandaşlara su ve soğuk sandaviç ikram ederken, Edirne Belediyesince de seyyar tuvalet konuldu. 

    Edirne’de Kapıkule Sınır Kapısı’ndan çıkış yapmak isteyen TIR’lar 8 kilometre, yaz tatillerini geçirdikten sonra yaşadıkları ülkelere dönmek için yola çıkan gurbetçiler ise çift sıra 5 kilometre kuyruk oluşturdu.

     Edirne’de günlerdir süren gurbetçi kuyruklarına hafta sonu olması nedeniyle TIR kuyruğu da eklendi. Dün geceden itibaren Bulgaristan’a çıkış yapmak için Kapıkule Sınır Kapısı’na gelen TIR araçları yolun bir şeridinde 8 kilometre uzunluğunda kuyruk oluşturdu. Dönüş yoluna geçen gurbetçiler ise gümrük sahası dışında çift sıra halinde yaklaşık 5 kilometre kuyruk oluşturdu. Almanya’ya gitmek üzere Kapıkule’ye geldiğini anlatan Fatma Koç, her yıl geldiklerinde, kuyruklar nedeniyle büyük sıkıntı çektiklerini ve çözüm bulunması gerektiğini ifade ederek, "Tatilimiz bitti, dönüş yoluna geçtik ama bizim için çile oldu. Yaklaşık 5 saattir bekliyoruz ama daha gümrüğe ulaşamadık. Bir an önce sınırları geçerek Almanya’ya gitmek istiyoruz" dedi.

    Polis ekipleri, araç kuyruklarının oluştuğu sınır kapılarında geçişlerin düzenli sağlanması amacıyla önlem alıyor.  Öte yandan, Kapıkule yolunda Türk Kızılayı Edirne Şubesi ekipleri vatandaşlara su ve soğuk sandaviç ikram ederken, Edirne Belediyesince de seyyar tuvalet konuldu. 

    Avrupaya açılan kapılarda dönüş trafiği sürüyor

    GURBETÇİDEN ÇÖP TEPKİSİ

    Almanya'ya dönen Murat Güdükoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tatilin güzel geçtiğini söyledi. 

    Sınır kapısına az bir mesafesi kaldığını ve çıkış yapacağını dile getiren Güdükoğlu, şunları kaydetti:  "Vatandan her ayrılış insanın için burkuyor. Tam alışıyorsunuz ailenizi, arkadaşlarınızı geride bırakıp dönüyorsunuz. İnsanın içerisinde bir hüzün oluyor. Tabii bu trafik ve çevreye atılan çöpler olmasa kendimiz daha da iyi hissedeceğiz. Buraya gelen soydaşlarımızın hepsi Avrupa'dan geliyor. Avrupa'daki kuralların nasıl olduğunu biliyorlar. Orada yaşayan insanlar buna çok dikkat ediyor. Dışarıya çöp atmamaya, çevrelerini temiz tutmaya çok özen gösteriyorlar. Fakat çok enteresan insanlar Türkiye'ye geldiklerinde buna hiç riayet etmiyor. Bunu hiç hoş karşılamıyorum." 

    Avrupaya açılan kapılarda dönüş trafiği sürüyorUzun kuyruklar sonrası yol kenarında oluşan kirlilik de dikkat çekti.

    Hollanda'ya dönen Buran Akbaba da iki haftalık tatilin çabuk geçtiğini ifade etti. 

    Vatan özleminin her zaman içinde olduğunu belirten Akbaba, "İki hafta da olsa vatanda olmak çok güzel. Dönüyoruz ama tam da ayrılma hissimiz yok. Almanya'da olsun Belçika'da olsun Hollanda'da olsun bütün Türkler yaşadıkları ülkelerde de birlik beraberlik içerisindeler. Ülkemizden hiç kopmadık. Oyumuzu da ona göre verdik. Biliyorsunuz ülkemiz son dönemde zorlu dönemler geçirdi. Kesinlikle her zaman ülkemizin yayındayız." diye konuştu. 

    Avrupaya açılan kapılarda dönüş trafiği sürüyor

    Etiketler: Gurbetçi , trafik , sınır kapısı
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