Avrupa’nın Türk gelinlikçisi Doğu ve Batıyı harmanlıyor

ALMANYA’nın Köln kentinde yaşayan 58 yaşındaki Topuz, 1976’da geldiği Almanya’da 38 yıldır siyasetle uğraşıyor. Avrupalı Türk Demokratlar Birliği’nin de kurucusu olduğunu ve halen danışmanlık yaptığını anlatan Topuz, aynı zamanda MÜSİAD Yurtdışı Teşkilatlanma Komisyonu üyesi. Ancak onun ilgi alanı gelinlikler.

Yaklaşık 20 yıl önce gelinlik sektörüne giren Topuz, Köln’de açtığı üç mağazasında sipariş üzerine kişiye özel gelinlik ve gece elbiseleri tasarlıyor.

SADECE TÜRKLER DEĞİL

Ürünlerin hazırlanması için Türkiye’den terzi getirdiğini ve sezona bağlı olarak zaman zaman 3-4 terzi çalıştırdığını anlatan Topuz, ürettikleri gelinlikleri İsviçre, Avusturya, Hollanda, Fransa, Belçika, Almanya, İtalya ve Yunanistan başta olmak üzere hemen hemen bütün Avrupa ülkelerine gönderdiklerini söylüyor.

Batı ve Türk giyim kültürünü harmanladıkları gelinliklerin sadece Avrupa’da yaşayan Türk kadınlardan talep görmediğini belirten Topuz, “Müşterilerimiz, tamamen karma. Yabancılar da çok ilgi gösteriyor. Özellike İtalyan müşterilerimiz ağırlıkta. Çünkü onların çizgisi bize uygun. Alman ve Yunan müşterilerimiz de çok” dedi.