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    Avrupa’nın Türk gelinlikçisi Doğu ve Batıyı harmanlıyor

    AA
    21.10.2017 - 12:43 | Son Güncelleme:

    Almanya’da yaşayan Güleser Topuz, yaklaşık 20 yıldır Batı ve Türk giyim kültürüyle harmanlanan gelinlik ve gece elbiseleri üreterek Avrupa’nın hemen her ülkesine gönderiyor.

    ALMANYA’nın Köln kentinde yaşayan 58 yaşındaki Topuz, 1976’da geldiği Almanya’da 38 yıldır siyasetle uğraşıyor. Avrupalı Türk Demokratlar Birliği’nin de kurucusu olduğunu ve halen danışmanlık yaptığını anlatan Topuz, aynı zamanda MÜSİAD Yurtdışı Teşkilatlanma Komisyonu üyesi. Ancak onun ilgi alanı gelinlikler.
    Yaklaşık 20 yıl önce gelinlik sektörüne giren Topuz, Köln’de açtığı üç mağazasında sipariş üzerine kişiye özel gelinlik ve gece elbiseleri tasarlıyor.

    Avrupa’nın Türk gelinlikçisi Doğu ve Batıyı harmanlıyor

    SADECE TÜRKLER DEĞİL
    Ürünlerin hazırlanması için Türkiye’den terzi getirdiğini ve sezona bağlı olarak zaman zaman 3-4 terzi çalıştırdığını anlatan Topuz, ürettikleri gelinlikleri İsviçre, Avusturya, Hollanda, Fransa, Belçika, Almanya, İtalya ve Yunanistan başta olmak üzere hemen hemen bütün Avrupa ülkelerine gönderdiklerini söylüyor.
    Batı ve Türk giyim kültürünü harmanladıkları gelinliklerin sadece Avrupa’da yaşayan Türk kadınlardan talep görmediğini belirten Topuz, “Müşterilerimiz, tamamen karma. Yabancılar da çok ilgi gösteriyor. Özellike İtalyan müşterilerimiz ağırlıkta. Çünkü onların çizgisi bize uygun. Alman ve Yunan müşterilerimiz de çok” dedi.

    Etiketler: Türk gelinlikçi
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