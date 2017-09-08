Avrupa’nın öyle çok sorunu var ki

AB Gayriresmi Dışişleri Bakanları Toplantısı’na katılmak üzere Estonya’ya giden Johnson, “Avrupa güneyden gelen göçten, büyük şehirlerdeki terör tehdidine kadar bir dizi ortak sorunla yüz yüze. İngiltere bu sorunlarla mücadeleye dönük uluslararası gayretlerde ön saftadır ve öyle olmaya devam edecektir” dedi.

İngiltere’nin ortak mücadelede AB, Avrupalı komşuları ve NATO müttefiklerinin yanında yer aldığını vurgulayan Johnson, ülkesinin katkı olarak uzmanlığını, güvenlik yeteneklerini, kalkınma birikimini ve küresel şebekesini sunduğunu kaydetti.