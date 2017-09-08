MENÜ
Dünya Haberleri

DÜNYA

    Hürriyet>Dünya>Avrupa’nın öyle çok sorunu var ki

    Avrupa’nın öyle çok sorunu var ki

    AA
    08.09.2017 - 09:53 | Son Güncelleme: 08.09.2017 - 09:53

    İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson, Avrupa’nın göçten teröre kadar bir dizi ortak sorunla yüz yüze olduğunu belirtti.

    AB Gayriresmi Dışişleri Bakanları Toplantısı’na katılmak üzere Estonya’ya giden Johnson, “Avrupa güneyden gelen göçten, büyük şehirlerdeki terör tehdidine kadar bir dizi ortak sorunla yüz yüze. İngiltere bu sorunlarla mücadeleye dönük uluslararası gayretlerde ön saftadır ve öyle olmaya devam edecektir” dedi.

    İngiltere’nin ortak mücadelede AB, Avrupalı komşuları ve NATO müttefiklerinin yanında yer aldığını vurgulayan Johnson, ülkesinin katkı olarak uzmanlığını, güvenlik yeteneklerini, kalkınma birikimini ve küresel şebekesini sunduğunu kaydetti.

    Etiketler: ingiltere , AVRUPA , Brexit , Boris Johnson
    ﻿

      EN ÇOK OKUNANLAR

        Sayfa Başı
        Hürriyete Reklam Ver
        Alternate TextAlternate Text
        Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
        • Hürriyet Emlak
        • Hürriyet Oto
        • Yenibiriş
        • Yakala.co
        • Hürriyet TV
        • Hürriyet Aile
        • Mahmure
        © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri