Avrupa’nın kapısını tebbule ile açıyoruz

İPEK Bulgur’un ihracatında en büyük payı 35 bin ton ile Irak, Suriye, Ürdün, Suudi Arabistan gibi Ortadoğu ülkeleri alıyor. Ayrıca Almanya başta olmak üzere Avrupa ülkelerine 3 bin ton ve aralarında Japonya’nın da bulunduğu diğer ülkelere de 2 bin ton ihraç ediliyor.

İpek Bulgur Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Mardin Bulgur İmalatçıları Derneği Başkanı Faysal Sun, Avrupa’da Ortadoğulu göçmen nüfusun çoğalmasıyla beraber bulgur tüketiminin arttığını, Avrupalıların da bu kültürden etkilenerek bulgura yönelmeye başladıklarını söyledi. Avrupa’da evde yemek yapma alışkanlığının düşük olduğunu hatırlatan Sun, paket yemek sektöründe en çok satılan ürünlerden olan ve kısıra benzemekle birlikte daha çok yeşillik içeren tebbule salatasında bulgur kullanımının ihracattaki artışta rol oynadığını dile getirdi.





POPÜLER HALE GELDİ

Bulgurun uzun yıllar fakir yiyeceği olarak görüldüğünü ancak son yıllarda sağlıklı beslenme bilincinin artmasıyla hak ettiği ilgiyi görmeye başladığını belirten Faysal Sun,

“Protein değeri çok yüksek bir gıda olan bulgur, ıspanak kadar demir içeriyor. Gelişen vegan yemek kültürü de özellikle Avrupa’da bulguru daha popüler hale getiriyor. Bulgur aynı zamanda bütün ülkelerin askeri stoklarında kolay pişirilmesi, uzun süre dayanması ve tok tutması nedeniyle baş köşede yer alıyor” dedi.