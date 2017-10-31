Avrupa’nın her yerinde Cumhuriyet coşkusu

TÜRK MİLLETİ İZİN VERMEDİ

CUMHURİYET’in kuruluşunun 94.’üncü yıldönümü Berlin Büyükelçiliği’nde coşkuyla kutlandı. Kançılaryadaki resepsiyonda davetlileri Büyükelçi Ali Kemal Aydın ve eşi Berna Aydın ile Elçi Müsteşar Ufuk Gezer ve eşi karşıladı. Yaklaşık bin 200 davetlinin bulunduğu resepsiyona, AK Parti milletvekili ve TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Mustafa Yeneroğlu, Avrupa Parlamentosu eski milletvekili Ozan Ceyhun, Almanya Dışişleri Bakanlığı Doğu Avrupa, Kafkaslar ve Orta Asya Masası Sorumlusu Andreas Peschke, büyükelçiler, diplomatik misyon temsilcileri, yerli ve yabancı sivil toplum örgütü temsilcileri, işadamları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Resepsiyon, İstiklal Marşı ve Almanya Milli Marşı’nın okunmasıyla başladı.





CİDDİ SINAVLARDAN ÇIKTIK

Büyükelçi Ali Kemal Aydın resepsiyonda yaptığı konuşmada, millet olarak ciddi sınavlardan başarıyla geçildiğini, Cumhuriyet’in kuruluşunu her zamankinden daha büyük bir coşku ve sevinçle kutlamanın hak edildiğini söyledi: “Türk milleti, Cumhuriyet kurulduğundan bu yana milli egemenliğine, siyasi, ekonomik ve askeri bağımsızlığına halel getirecek hiçbir müdahaleye izin vermemiştir. Bundan sonra da vermeyecektir. Türk milletine, onun bağımsızlığına ve özgürlüğüne karşı kurulan tuzaklar hep hüsranla sonuçlanmıştır. Son dönemde yaşadığımız bunca sorun ve görüş ayrılıklarına rağmen, geçmişi 300 yıla yaklaşan geleneksel dostluk bağlarımızın olduğu Almanya’yla ilişkilerimizin önümüzdeki dönemde karşılıklı adımlarla yeniden normalleşme sürecine girmesi hepimizin ortak temennisidir.”

ÖNÜMÜZDE YAPACAK ÇOK İŞ VAR

FRANKFURT Başkonsolosu Burak Karartı, Cumhuriyet’in kuruluşunun 94’üncü yıl dönümünde ZooPalast’ta bir resepsiyon verdi. Resepsiyona, Hessen Eyalet Hükümeti AB Bakanlığı Müsteşarı Mark Weinmeister, Frankfurt Büyükşehir Belediye Başkanı Peter Feldmann, Hessen milletvekilleri Handan Özgüven, İsmail Tipi, Mürvet Öztürk ile Turgut Yüksel, Almanya Türk Toplumu Eş Genel Başkanı Atila Karabörklü ve Hessen DİTİB Başkanı Salih Özkan’ın da aralarında olduğu siyaset, kültür, ekonomi dünyasından ve sivil toplum kuruluşlarından yaklaşık bin kişi katıldı. İstiklal Marşı ve Alman Milli Marşı ile başlayan resepsiyonda Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan’ın mesajı okundu. Cumhuriyet’in, Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğindeki Türk milletinin kendi geleceğini belirleme kararlılığının sonucu olduğunu belirten Başkonsolos Karartı, şöyle konuştu:





‘ANLAYIŞ BEKLİYORUZ’

“Cumhuriyet devrimleriyle başlayan modernleşme sürecimiz, izleyen dönemlerde gerçekleştirilen birçok reform hamlesiyle devam etmiş ve bizi bugün Atatürk’ün hedef olarak belirlediği çağdaş medeniyetler seviyesine ulaştırmıştır. Türkiye, bugüne gelinceye değin sayısız sınamalarla başetmiştir. Son olarak, geçen yıl 15 Temmuz’da yaşanan darbe girişimi en ciddi sınamalardan biri olmuştur. Türkiye, bu badireyi Türk milletinin demokratik meşruiyete olan bağlılığı sayesinde ve toplumun geniş kesimlerinin dayanışmasıyla atlatabilmiştir. İçinden geçtiğimiz bu olağanüstü dönemde, dostlarımızdan anlayış ve dayanışma beklediğimizi ifade etmek isterim.”





‘İNSANİ BAĞLAR VAR’

“Türkiye-Almanya ilişkileri zor bir dönemden geçiyor. Ancak bilinmesi gereken bir gerçek var ki, iki ülke ilişkileri sağlam ve köklü bir temele dayanmaktadır. İki ülkenin dostluğu ve ortak çıkarları bu zor dönemi atlatacak güçtedir. Türkiye ile Almanya arasında kapsamlı siyasi bağlar, uzun bir müttefiklik geçmişi ve yoğun ekonomik-ticari ilişkiler vardır. Hepsinden önemlisi, Almanya’da büyük ölçekli bir Türk toplumunun varlığı, iki ülkeyi birbirine insani bağlarla da bağlamaktadır. Dolayısıyla, sağduyulu ve önyargılardan uzak bir yaklaşımla, karşılıklı saygı ve güven temelinde atılacak adımlarla olumsuz algıların ve gerginliklerin zaman içinde aşılacağı inancını taşıyorum. Cumhuriyet’in 94 yıllık yolculuğunda kat ettiğimiz uzun mesafeye rağmen, daha önümüzde yapılması gereken çok iş bulunmaktadır.”

KUTLAMALAR GELENEKSELLEŞTİ

Frankfurt Büyükşehir Belediye Başkanı Peter Feldmann da kentte, ‘23 Nisan’ kutlamaları, ‘Türk Film Festivali’, ‘Türk Tiyatro Festivali’ gibi Cumhuriyet kutlamalarının da geleneksel hale geldiğini ve bundan gurur duyduğunu söyledi. Kardeş kent Eskişehir’le ilişkileri derinleştirdiklerini belirten Feldmann iki kent arasında iş insanları ve öğrenci ziyaretlerinin sıkça yapıldığını vurguladı. Feldmann, aynı renkleri taşıyan Eintracht Frankfurt ile Eskişehirspor arasında ilişkilerin de üst düzeye çıkarılmasını istediklerini sözlerine ekledi. Resepsiyonda, Cansu Yüksel, Lucia Christobal Melgar ile Yukiko İkeda sahne aldı.





KÖLN’DEKİ RESEPSİYONA DAUM DA KATILDI

KÖLN Başkonsolosluğunun düzenlediği resepsiyonda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Türk ve Almanlar tarafından birlikte kutlandı. Köln’de bir otelde verilen resepsiyonda Köln Başkonsolosu Hüseyin Emre Engin ile eşi Meral Engin, konukları kapıda karşıladı. Resepsiyona, Alman teknik direktör Christoph Daum da katıldı. Türk ve Alman milli marşlarının okunmasının ardından Köln Başkonsolosluğu Muavin Konsolosu Efsane Tatar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın mesajını okundu.

Başkonsolos Engin ise konuşmasında, Batılı ülkelerde son dönemlerde artan yabancı düşmanlığı, ırkçılık ve İslam karşıtlığına değindi. Bu eğilimin asla kabul edilemeyeceğini belirten Engin, Türk toplumunun, bu eğilimden rahatsızlık duyan Alman toplumuyla her platformda bu ayrımcılığa karşı durmaya devam edeceğini ifade etti.

DOSTÇA VE BİRLİKTE YAŞIYORUZ

NÜRNBERG Başkonsolosluğu tarafından Maritim Otelde verilen resepsiyonda, Başkonsolos Yavuz Kül ve eşi Hülya Kül ile Konsolos Gürol Baş ve eşi Özlem Baş konukları kapıda karşıladı. Resepsiyona Mittelfranken Bölge Başkanı Dr. Thomas Bauer, Eyalet milletvekili Arif Taşdelen (SPD), Nürnberg Belediye Meclis üyeleri Aynur Kır ve Yasemin Yılmaz, Fürth Belediye Meclis üyesi Ayhan Yeşil, CSU’lu İsmail Akpınar, FDP’li Seyfettin Karagöl ve Bülent Ekrem ise çok sayıda davetli katıldı. Saygı duruşu ve iki ülkenin milli marşlarının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın mesajı okundu.

Türkiye ile şimdilerde iki önemli sorun yaşandığını belirten Mittelfranken Bölge Başkanı Dr. Thomas Bauer, “Ancak yaşanan sorunların ne Türk toplumu ile ne de Almanya’da yaşamakta olan Türklerle ilgisi bulunmamakta. Biz onlarla zaten dostça ve birlikte yaşamaktayız” diye konuştu.

Resepsiyonda, Quantensprung müzik grubu, Medina Müzesi Geleneksel Türk Kıyafetler Sergisi, Altın Kızlar halk oyunları grubu ve Nürnberg Türk Sanat Müziği Korosu sahne aldı. Konuklara çeşitli ikramda bulunulurken, resepsiyon sonunda konsolosluk personeli toplu halde hatıra fotoğrafı çektirdi.





TÜRkLER BİZİM İÇİN ÖNEMLİ

LONDRA Büyükelçiliği rezidansında verilen resepsiyonda, Büyükelçi Abdurrahman Bilgiç, eşi Esra Bilgiç, Büyükelçilik Müsteşarı Güçlü Cem Işık, eşi Selva Işık ile Askeri Ataşe Albay Candan Aşcı ve eşi Burcu Aşçı davetlileri kapıda karşıladı. Resepsiyona yaklaşık 400 kişi katıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın mesajının okunmasının ardından kürsüye gelen Büyükelçi Abdurrahman Bilgiç, konuşmasında şunları söyledi: “Türkiye, 94 yıl içinde çok yol katetti. Atatürk’ün reformları ile ülkede yıllar süren kapsamlı politik, sosyal, ekonomik değişimler yaşandı. Büyüyen ekonomisi, güçlü demokrasisi, köklü değerleri, prensipleri ve vizyoner dış politikası ile Türkiye, dünyanın yükselen değerleri arasında yer alıyor. 3 binden fazla İngiliz firması Türkiye’de faaliyet gösteriyor. Bunların son 15 yıldaki yatırım tutarı 10 milyar dolar. Sadece geçen yıl İngiliz firmaları, Türkiye’ye bir milyar dolardan fazla yatırım yaptı. Bu da ülkemiz ekonomisine duyulan güveni gösterir.”





SİZİ TAKDİR EDİYORUZ’

Avrupa ve Amerika’dan sorumlu Devlet Bakanı Sir Alan Duncan ise konuşmasının başında Türkiye’nin Doğu Akdeniz’in en önemli ülkelerinden biri olduğunu söyledi. Meslek hayatında Türkiye’nin geniş yer tuttuğunu belirten Duncan, “Öncelikle Cumhuriyetinizin 94’üncü yılını kutluyorum” dedi. Türkiye’ye 5 kez ziyarete giden Duncan, şöyle konuştu: “15 Temmuz darbe girişimi, demokratik bir rejimde hükümeti devirmeye girişmek, kabul edilemez. İngiltere, darbe girişimini kınayan ilk ülkelerden biridir. Geçen yıl 2 milyon İngiliz turist Türkiye’yi ziyaret etti. İki ülke arasındaki ilişkiler düzgün şekilde ilerliyor. Ticaret her yıl daha büyüyor. Terörizm, göç, Orta Doğu konularında işbirliği yapıyoruz. Ticaret ilişkilerimizi daha da geliştirmeyi ümit ediyoruz. İngiltere Avrupa Birliği’den çıkarken, Türkiye’nin birliğe katılmak için adımlar attığını görüyoruz. Ters yönlerde ilerlememize rağmen, sizi takdir ediyoruz. Sizler, bizim için önemlisiniz. Uzun yıllar dostluğumuzun sürmesini diliyorum.”

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı ve eşi Selma Yazıcı.

Hayati Yazıcı, Selma Yazıcı, AK Parti Antalya milletvekili Sena Nur Çelik.

CHP İzmir milletvekili Kamil Okyay Sındır, Sena Nur Çelik, Sema Yazıcı, Hayati Yazıcı, AK Parti Konya milletvekili Ziya Altunyaldız, MHP Erzurum milletvekili Prof. Dr. Kamil Aydın, Esra Bilgiç, Abdurrahman Bilgiç.

Resepsiyona katılan Türkiye kökenli Alman Milli Futbolcu Mesut Özil, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı ve eşi Selma Yazıcı ile fotoğraf çektirdi.









SALİH BOZOK’UN TORUNU DA KATILDI

LYON Konsolosu Mehmet Özgür Çakar’ın verdiği resepsiyona, Türkiye’den Atatürk Kültür Dayanışma Eğitim Vakfı (AKDEV) Genel Başkanı Gül Karyaldız, İnterpol Emniyet Müdürü olan Atatürk’ün yaveri Salih Bozok’un torunu Bülent Tansel de katıldı. Tarihi Hotel de Ville’deki resepsiyonda Türk ve Fransız bilim adamları, yazarlar, sanatçılar da yer aldı. Gecede, Türk konuklar zeybek oynadı.

Salih Bozok’un torunu Bülent Tansel ve AKDEV Genel Başkanı Gül Karyaldız.

MİLLİ MARŞLARI KORO SÖYLEDİ

KARLSRUHE Başkonsolosu Cem Örnekol’un verdiği resepsiyona çok sayıda Türk ve Alman davetli katıldı. Program, Mannheim Müzisyenler Derneğinin 20 kişilik Türk Sanat Müziği Korosu, Türk ve Alman milli marşlarını okumasıyla açıldı. Karlsruhe Konsolosu Mebşure Taşkın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın mesajını okudu. Resepsiyonda davetlilere Türk mutfağının yemekleri ikram edildi.





ŞÜKRAN BORÇLUYUZ

HANNOVER Başkonsolosu Banu Malaman’ın verdiği resepsiyona, Eyalet Meclis Başkan Vekili Peter-Klaus Bachmann, Eyalet milletvekilleri Alptekin Kırcı (SPD), Belit Onay (Yeşiller), Mustafa Öztürk (Bremen Eyaleti Yeşiller), Hannover Büyükşehir Belediye Başkanı Stefan Schostok, dini cemaatler ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin yanı sıra sanat ve iş dünyasından çok sayıda davetli katıldı. Saygı duruşu ve iki ülkenin milli marşlarının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın mesajı okundu.

Başkonsolos Banu Malaman, resepsiyonda yaptığı konuşmada şunları söyledi: “Dünya tarihinde çok az millete nasip olan başarıyla sonuçlanmış bir Ulusal Kurtuluş Savaşı sonrası kurulan Cumhuriyet’in 94’üncü yılını büyük bir coşkuyla kutlarken, bizlere bu büyük bayramı armağan edenlere başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları, şehit ve gazilerimizi de şükranla yad ediyorum. Gün geçtikçe güçlenen Cumhuriyetimizin daha da güçlenmesi için bu güne kadar olduğu gibi bundan sonra da birlik ve beraberliğimizi korumalıyız.”

Resepsiyonda kısa bir konuşma yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Stephan Schostok ise şunları söyledi: “Türkiye-Almanya arasında yaşanan gerginliğe rağmen burada bulunmaktan büyük mutluluk duymaktayım. Ben, 26 bin Türkiye kökenlinin de yaşadığı kentin belediye başkanıyım. İşim, bu kentte yaşayan herkesin huzurlu ve güven içinde yaşaması, herkesin yarınından endişe etmeden yaşamını sürdürmesidir.”





CENEVRE’DE BAYRAM

TÜRKİYE’nin Birleşmiş Milletler Cenevre Ofisi Nezdindeki Daimi Temsilcisi Büyükelçi Naci Koru ile Dünya Ticaret Örgütü Nezdindeki Türkiye Daimi Temsilcisi Kemal Madenoğlu Cumhuriyet Bayramı resepsiyonu verdi. Büyükelçi Koru ve Madenoğlu’nun ev sahipliğindeki resepsiyona, Türkiye’nin Cenevre Başkonsolosu Hüseyin Barbaros Dicle, diğer ülkelerin büyükelçileri, yabancı misyon şefleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, büyükelçilik ve konsolosluk çalışanlarıyla aileleri ve vatandaşlar katıldı. Resepsiyonda konuşan Madenoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Cumhuriyet Bayramı mesajını okudu, ardından katılımcıların bayramını tebrik etti. Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Türk Müziği Araştırma ve Uygulama Topluluğu ve Devlet Türk Müziği Topluluğu sanatçıları resepsiyonda Türk Sanat Müziğinden eserler icra etti.