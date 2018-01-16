Avrupa'nın göbeğinde ABD'ye 'koyunlarıyla' kafa tutan çoban

Romanya’daki ABD’ye ait Deveselu üssünde otlayan koyunlar, çobanlık yapan Dumitru Bleja ile ABD’li komutanları karşı karşıya getirdi. Eşi ve benzeri görülmemiş bir güç mücadelesine neden olan anlaşmazlık, 2013 yılında ABD bölgeye yeni bir askeri üs kurduğunda başladı.



Çoban Dumitru'nun koyunları için inşa ettiği barınak, Romanya'daki ABD üssüne 10 metre mesafede yer alıyor.

Bölge sakinlerinden Dumitru Bleja adlı Rumen çoban, 250 civarındaki koyunu yıllardır bu bölgede sorunsuzca otlatıyordu. Üssün bulunduğu Bulgaristan’a 40 kilometre uzaklıktaki sınır şehri Stoenesti’nin Belediye Başkanı Alexandru Damian, 2013 sonunda Amerikalılar bölgeye gelmeden önce böyle bir sorun yaşanmadığını belirtiyor. Stoenesti, “Koyunlar insanlar gibi değil ki. Kural bilmezler ve güvenlik sensörlerinin aktif olduğu yerlere giriyorlar. Tellere dokunduklarında da alarm çalıyor” şeklinde konuştu.



ABD'nin Deveselu'de yer alan askeri üssünde, kısa ve orta menzilli balistik füze tehdidine karşı NATO müttefiklerini savunacak iki adet füze savunma sistemi bulunuyor.

Ancak bu ABD ordusu, bunu ‘kabul edilemez’ bir durum olarak görüyor. Bölgede ABD’nin, özellikle Ortadoğu’yu ve NATO müttefiklerini, kısa ve orta menzilli balistik füze tehdidine karşı savunacak iki adet füze savunma sistemi bulunuyor.

2014 yılında, Deveselu’da görev yapan üst düzey ABD’li bir yetkili, Romanya Savunma Bakanlığı’nı konuyla ilgili bilgilendirmiş. Bakanlığa yapılan bilgilendirmede, tellerden 10 metre uzaklıkta koyunlar için yapılan barınağın asgari güvenlik gereksinimine zarar verdiği ve uygunsuz olduğu aktarılmış.



Dumitru Bleja, yaklaşık 1 hektar büyüklüğündeki araziyi 2007 yılında, ABD üssünün bölgeye kurulacağı henüz belli değilken satın almış.

Romanya Savunma Bakanlığı ve çoban arasında 3 yıldır dava konusu olan ihtilaf ise Romanya’nın en üst mahkemesinde yarın sonuçlanacak.

Stoenesti Belediye Başkanı Damian, çobanlık ve aynı zamanda çiftçilik yapan Dumitru’nun, 2007 yılında 1 hektara yakın araziyi satın aldığını ve arazinin daha sonra ABD üssüyle komşu olduğunu aktardı.

Üs faaliyete geçmeden önce koyunları için bir barınak inşa eden Dumitru, bunun için resmi izin almamış. Romanya Savunma Bakanlığı da bu noktada devreye girerek izin alınmadığı için barınağın yıkılmasını söylüyor. Çoban Dumitru ise yıkım sonucu oluşacak 18 bin euro değerindeki maddi zararının karşılanmasını istiyor.



ABD'li yetkililer, konuyla ilgili olarak AFP'ye konuşmaktan kaçındı.

Belediye Başkanı Damian, durumu “utanç verici” olarak ifade ediyor ve ekliyor: “Amerikalılarla bir anlaşma imzaladık ve buna saygı duymak zorundayız.”

AFP haber ajansının ulaşmaya çalıştığı ABD’li yetkililer ise konuyla ilgili yorum yapmaktan kaçındı. ABD’nin Avrupa, Afrika ve Güneybatı Asya Bölgesi Donanma Sözcüsü Lieutenant Tim Pietrack, “ABD ile müttefikimiz Romanya arasında devam eden güçlü birlikteliği takdir ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Stoenesti sakinleri, Dumitru ile karşı karşıya gelmemek için yorum yapmaktan kaçınırken, bazıları 'inatçı çobanın' hatalı olduğunu söylüyor. Bazı bölge sakinleri, Dumitru’nun bu bölgeyi bilerek satın aldığını söylerken, bir grup kişiyse bahsettiği zararın gerçeği yansıtmadığını belirtiyor.



Temsili fotoğraf (Kaynak: Sosyal medya)

Ancak AFP’ye konuşan Dumitru, “2007 yılında, kimse ABD üssü için Deveselu’nun seçileceğini bilmiyordu” dedi.

Romanya yüksek mahkemesinin yarın vereceği karar öncesinde, Dumitru’nun koyunlarını da alarak, Stoenesti’nin 15 kilometre batısında yer alan memleketi Caracal’a yerleştiği kaydedildi.

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