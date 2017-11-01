Avrupa'nın en zor görevini üstlendi

İspanya yönetiminin ayrılıkçılara kayyum olarak atadığı kadın politikacının Katalanları birlik olmaya ikna edebilmek için 50 günü var. Bu nedenle de ‘Avrupa’nın en zor görevini üstlenen kadın’ yorumları yapılıyor. Aslında İspanya Başbakan Yardımcısı olan Soraya Saenz de Santamaria siyasette deneyimli bir isim. 29 yaşından bu yana siyaset sahnesinde olan politikacıya Başbakan Mariano Rajoy’un ‘sağ kolu’ gözüyle bakılıyor. De Santamaria, siyasete ilk girdiğinde ‘La chica de Rajoy’ yani ‘Rajoy’un kız evladı’ diye küçümsenmiş. Santamaria, “Eğer gençseniz ve de kadınsanız ve de boyunuz 1.50 metre ise sizi savunmasız olarak görüyorlar” diyor.



İSPANYOL MİLLİYETÇİSİ

Saenz de Santamaria, baştan beri Katalonya’nın bağımsızlığına karşı çıkan Madrid’deki en önemli seslerden biri oldu. Hatta Barcelona’da büro açıp ayrılıkçıları birlik için iknaya çalıştı. Katalanlar, tek taraflı bağımsızlık referandumunda ısrarcı olunca da Başbakan Rajoy, en güvendiği kurmaylarından olan Soraya Saenz de Santamaria’yı ayrılıkçı Katalanların başına atadı.



BELÇİKA'DAN SIĞINMA İSTEMİYORUM

Katalonya Özerk Yönetimi’nin devrik başkanı Carles Puigdemont, Brüksel’den sığınma istemediğini açıkladı. Başkentte dün basın toplantısı düzenleyen Puigdemont, İspanya’nın ‘güvence’ vermesi halinde Katalonya’ya döneceğini de söyledi. Öte yandan, İspanya Yüksek Mahkemesi, Katalonya’nın bağımsızlık kararını askıya aldı. Ülkenin en üst ceza mahkemesi ise, Puigdemont ve 13 ayrılıkçı siyasetçiyi ifadeye çağırdı. Belçika Başbakanı Charles Michel, Puigdemont’a herhangi bir AB vatandaşı gibi muamele gösterileceğini söyledi.