Avrupa’nın en ucuzu olduk

TÜRKİYE genelinde konaklama sektöründe doluluk oranları geçen yılın üzerine çıkmasına rağmen düşen fiyatlar nedeniyle konaklama sektöründe elde edilen gelirler Avrupa’nın en son sırasında yer alıyor. Özellikle İstanbul, Haziran 2017’de en büyük gelir kaybı yaşayan Avrupa destinasyonu oldu. Araştırma şirketi STR Global’in Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) için hazırladığı ‘Haziran 2017 Ülke Performans Raporu’na göre, İstanbul, Antalya ve Ankara’da STR sistemine dahil otellerin verilerinin ortalamasına göre, Türkiye’nin Haziran 2017 otel dolulukları, 2016 yılının aynı dönemine yüzde 0.1 artarak yüzde 44.6 olarak kaydedildi. Türkiye, Haziran 2017’de oda başı gelirlerde 31 Euro ile Avrupa ülkeleri arasında son sırada yer aldı. Ocak-Haziran dönemini kapsayan yılın ilk yarısında ise Türkiye genelinde doluluklar geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 50.8’den yüzde 53.3’e yükselirken, oda başı gelirler 39.4 Euro’dan 32.7 Euro’ya geriledi.

GELİRLER ERİDİ

Turizmde içinde bulunduğu sıkıntıyı aşmaya çalışan İstanbul’da ise Haziran 2016’da yüzde 39.9 olan doluluk oranı, Haziran 2017’de yüzde 8.5 artarak, yüzde 43.2 olarak ölçüldü. ADR (Average Daily Rate) olarak adlandırılan ortalama günlük satılan oda bedeli 71.1 Euro olarak, 2016’ya göre yüzde 17.5 düşüş gösterdi. Haziran 2016’da bu rakam 86.2 Euro olmuştu. Toplam oda sayısı üzerinden odabaşı elde edilen gelirlerde ise (RevPAR) geçen yıla oranla yüzde 10.5 düşüş yaşandı ve 30.7 Euro olarak ölçüldü. Haziran 2016’da bu rakam 34.3 Euro olmuştu. İstanbul, Haziran 2017’de, ADR’sindeki yüzde 17.5 düşüş ve RevPar’daki yüzde 10.5 düşüş ile en büyük gelir kaybı yaşayan Avrupa destinasyonu oldu. Ocak–Haziran 2017 döneminde ise doluluk oranı, geçen yılın aynı dönemindeki yüzde 49.2’den yüzde 53.3’e yükseldi. Ortalama günlük satılan oda bedeli 96.2 Euro’dan 72.3 Euro’ya, oda başı elde edilen gelir 47.3 Euro’dan 38.5 Euro’ya geriledi.

KAYIP 1 MİLYAR EURO

Geçen yıl aynı dönemde güvenlik sorununa ilişkin ciddi bir kaygı ortamı hakimken, bu yıl sakinleşme olmasına rağmen doluluk artışının aksine gelirlerde pozitif etkinin söz konusu olmadığını ifade eden TÜROB Başkanı Timur Bayındır,“STR’nin doluluk oranları dikkate alındığında, TÜROB olarak yaptığımız hesaplamada, 2015-2017 dönemindeki ilk yarı rakamlarına göre sadece İstanbul’da oda gelirleri kaybı yaklaşık 1 milyar Euro’yu buluyor. Bu rakama yüksek sezon olarak adlandırdığımız ikinci yarı dahil değil. Onu da dahil ettiğimizde rakam katlanacaktır. Turistlerin gelmesi ve doluluk oranı meselesi dışında, asıl sorun bütçe-destinasyon imajının yarattığı strestir. Güvenlik ve risk meselesi özellikle İstanbul’un pazar fiyatlamasında adeta bir koz haline geldi” dedi. Özellikle Antalya’da geçen yıla göre gelir anlamında toparlanma görüldüğünü belirten Bayındır, “Doluluk oranlarında önemli bir değişim olmaması ve gelirin artması hizmete açık otel sayısı ve yerli turistin etkisi olarak yorumlanabilir” dedi.

GELİRLER YÜZDE 8.7 ARTTI

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), yılın ikinci çeyreğine ilişkin turizm istatistiklerini açıkladı. Buna göre, turizm geliri ikinci çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8.7 arttı ve 5 milyar 413 milyon 48 bin dolara yükseldi. Turizm gelirinin (cep telefonu dolaşım ve marina hizmet harcamaları hariç) yüzde 81.3’ü yabancı ziyaretçilerden, yüzde 18.7’si ise yurtdışında ikamet eden vatandaş ziyaretçilerden elde edildi. Bu çeyrekte yapılan harcamaların 4 milyar 442 milyon 643 bin dolarını kişisel harcamalar, 970 milyon 405 bin dolarını ise paket tur harcamaları oluşturdu. Kişi başına ortalama harcama 611 dolar olurken, yabancıların ortalama harcaması 570 dolar, yurt dışında ikamet eden vatandaşların ortalama harcaması ise 845 dolar olarak gerçekleşti.