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    Avrupa’nın en eski ormanı Bialowieza’da ağaç kesmek yasaklandı

    BBC Türkçe
    29 Temmuz 2017 - 11:09Son Güncelleme : 29 Temmuz 2017 - 11:09

    Avrupa Adalet Divanı, Polonya hükümetinin ülkedeki 10 bin yıllık Bialowieza ormanında ağaç kesimini acilen yasaklaması yönünde karar verdi.

    Avrupa’nın en eski ormanı Bialowieza’da ağaç kesmek yasaklandı

    POLONYA hükümetinin geçen yıl Avrupa’nın en eski ormanı olarak bilinen Bialowieza’da ağaç kesim kotasını üç kat artırması tepki çekmişti.

    UNESCO, Avrupa Birliği ve çevre örgütleri hükümetin kararını protesto etmişti.
    Avrupa Komisyonu Varşova’ya karşı hukuki yollara başvurarak, Avrupa Adalet Divanı’ndan Polonya’da geçici yasak uygulanmasını istedi.

    UNESCO DÜNYA MİRASI LİSTESİNDE
    10 bin yıllık orman, az bulunan bizonlar ve kuş türlerine ev sahipliği yapıyor.
    Polonya Çevre Bakanı Jan Szyszko, ağaç kesmenin kabuk böceği istilasının önüne geçebileceğini gerekçe gösterirken, Avrupa Komisyonu ise, kesimlerin nesli tükenmekte olan canlılar için risk yarattığını belirtiyor.
    ClientEarth çevre örgütü karardan memnuniyetlerini “ağaç kesme, bu paha biçilemez doğada ciddi ve geri dönülemez hasarlar bırakır” sözleriyle dile getirdi.
    AB’nin tarihinde bu gibi acil önlemler, doğanın korunması amacıyla şu ana dek sadece üç kez alındı.
    Polonya hükümeti karara uymadığı takdirde ülke, AB yasalarıyla ciddi bir zıtlaşma yaşayabilir.
    Polonya, Avrupa Komisyonu’nun açtığı davayı kaybederse milyonlarca euro ceza ödeyecek.
    Yasağın devam edip etmeyeceğine, mahkeme önümüzdeki aylarda karar verecek.

    Avrupa’nın en eski ormanı Bialowieza’da ağaç kesmek yasaklandı

    Etiketler: Bialowieza ormanı , Polonya , UNESCO
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