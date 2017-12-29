Avrupa’nın en büyük kaybını Türkiye yaşadı...  Fiyatlar 67 Euro’ya kadar düştü

TÜRKİYE Otelciler Birliği (TÜROB) ‘Kasım 2017 Ülke Performans Raporu’nu açıkladı. Veri ve analiz şirkeri STR’nin TÜROB için hazırladığı ve araştırmaya dahil olan otellerin doluluk ortalamasını veren rapora göre, Türkiye’nin Kasım 2017 otel dolulukları, 2016 yılının aynı dönemine yüzde 13.4 artarak, yüzde 62.7 olarak kaydedildi. Kasım 2016’da bu oran yüzde 55.3 olmuştu. 11 aylık doluluk oranı ise geçen yılın aynı döneminde yüzde 51.1’den, bu yıl yüzde 60.3’e yükseldi.

ADR (Average Daily Rate) olarak adlandırılan ortalama günlük satılan oda bedeli Kasım 2016’daki 62.9 Euro’dan Kasım 2017’de 56.7 Euro’ya gerilerken, toplam oda sayısı üzerinden odabaşı elde edilen gelirler ise (RevPAR) hafif artışla 34.8 Euro’dan 35.5 Euro’ya yükseldi. İlk 11 ayda ortalama günlük satılan oda bedeli geçen yıla göre 77.7 Euro’dan 67.6’ya gerilerken, odabaşı elde edilen gelirler 39.7 Euro’dan 40.8 Euro’ya yükseldi. 2017 yılı ilk 11 ayında oda fiyatlarında en büyük kaybı yaşayan ülke yüzde 13 düşüş ve 67.6 Euro ile Türkiye oldu. Bununla beraber ilk 11 ay otel doluluklarında en yüksek artışı gösteren ülke de yüzde 18.1 artış ve yüzde 60.3 doluluk oranıyla Türkiye oldu.

KUR ARTIŞI DİKKATE ALINMALI

Verileri değerlendiren Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Başkanı Timur Bayındır, sektörde gelir kaybının dikkat çekmeye devam ettiğini kaydetti. Bayındır, “Döviz kurunda son bir senede yaşanan artış da dikkate alınmalı. Kasım 2016’da 3.64 TL olan Euro, Kasım 2017’de 4.67 TL’ye yükseldi. Ancak kur yükselmesinin, TL bazlı gelir artışına yol açtığı görülse de, enflasyona bağlı olarak giderlerde de artışa yol açtığı göz ardı edilmemeli” diye konuştu.

İSTANBUL’DA DOLULUK ARTTI

Şehir bazında bakıldığında, İstanbul’un Kasım 2016’da yüzde 55.8 olan doluluk oranı, Kasım 2017’de yüzde 18.3 artarak yüzde 66 olarak ölçüldü. Kasım 2017’de doluluk oranlarında en yüksek artışı yaşayan destinasyon İstanbul oldu. İstanbul’da Kasım 2017’de ortalama günlük satılan oda bedeli 69.5 Euro olarak, 2016’ya göre yüzde 9 düşüş gösterdi. Kasım 2016’da bu rakam 76.4 Euro olmuştu. Toplam oda sayısı üzerinden odabaşı elde edilen gelirlerde ise geçen yıla oranla yüzde 7.6 artış yaşandı ve 45.9 Euro olarak ölçüldü. Bu rakam Kasım 2016’da 42.6 Euro olmuştu. İstanbul’da Ocak-Kasım 2017 döneminde doluluk oranı geçen yılın aynı dönemindeki yüzde 49.5’ten yüzde 62.6’ya, oda başı elde edilen gelir 44.8 Euro’dan 48.1 Euro’ya yükselirken, ortalama günlük satılan oda bedeli 90.5 Euro’dan 76.8 Euro’ya geriledi. 2017 ilk 11 aylık döneminde oda fiyatlarında en büyük kaybı yaşayan Avrupa destinasyonu yüzde 15.1 düşüş ve 76.8 Euro ile ile İstanbul oldu.

ODA BAŞI GELİR YÜKSELDİ

Antalya’da Kasım 2017 otel dolulukları bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 1.3 artarak, yüzde 56 oldu. Kasım 2016’da bu oran yüzde 55.2 olmuştu. Kasım 2017’de ortalama günlük satılan oda bedeli 42.5 Euro olarak, 2016’ya göre yüzde 3.8 düşüş gösterdi. Kasım 2016’da bu rakam 44.2 Euro olmuştu. Odabaşı elde edilen gelirlerde geçen yıla oranla yüzde 2.5 düşüş yaşandı ve 23.8 Euro olarak ölçüldü. Kasım 2016’da bu rakam 24.4 Euro olmuştu. Antalya’da Ocak– Kasım 2017 döneminde ise doluluk geçen yılın aynı dönemindeki yüzde 54.3’ten yüzde 60.3’e yükselirken, ortalama günlük satılan oda bedeli 81.1 Euro’dan yüzde 77.19 Euro’ya geriledi. Oda başı elde edilen gelir 44.0 Euro’dan 46.5’ya yükseldi.