Avrupa’nın en büyük cemevi seçime gitti

İNGİLTERE Alevi Kültür Merkezi ve Cemevi (İAKM- Cemevi), 21. Olağan Genel Kurul Toplantısı’nı Avrupa’nın en büyük Cemevi ünvanına sahip Wood Green’deki yeni Cemevi binasında yaptı. Son iki dönemdir başkanlık yapan Tugay Hurman’ın aday olmadığı seçimlerde 454’ü geçerli toplam 459 adet oy kullanıldı.

Üyelerin büyük ilgi gösterdiği seçimde ‘Beyaz’ ve ‘Mavi’ liste yarıştı. Seçimleri 280 oy alan Hüseyin Üzüm’ün mavi listesi kazanırken İbrahim Mayıl’ın beyaz listesi ise 174 oyda kaldı. Pazar günü yapılan seçime misafir olarak da çok sayıda konuk katıldı. CHP Milletvekili Mehmet Tüm de davetliler arasında yer aldı.

GÜLBANK, ÇERAĞ, SAYGI DURUŞU

Açılış, dede Ali Dereli’nin gülbank okuyarak çerağ uyarması ile başladı. Saygı duruşunun ardından Divan Kurulu oluşturuldu. Kurula Fatma Can, Miray Kaplan, Mahmut Aydoğan (Başkan), İbrahim Yirik, Uğur Boran ve Yaşar İsmailoğlu seçildi. Yönetim Kurulu adına 20. dönem başkanı Tugay Hurman, yaptığı konuşmasında bugüne kadar Cemevi’ne maddi, manevi katkı sunan, emeği geçen herkese teşekkür etti. Yeni dergahın çatısı altında kongrenin gerçekleşmesinin onur verici olduğunu kaydeden Hurman, 10 yıldır hizmet verdiği bu kurumda iki dönemdir başkanlık yaptığını bu seçimde ise aday olmadığını hatırlattı.

SANDIKTAN BİRLİK ÇIKTI

Britanya Alevi Federasyonu (BAF) Başkanı İsrafil Erbil’de, Britanya’da Alevilik adına önemli kazanımların olduğunu belirterek “Hangi liste kazanırsa kazansın asıl kazanan Cemevimiz ve birliğimiz olmalıdır. BAF çatısı altında birlikte hizmet etmeye ve yürümeye devam etmeliyiz” dedi. Mali Rapor ve Denetleme Rapor’larının okunmasının ardından aday listelerinin tanıtımı yapıldı.





Ardından seçimlere geçildi. Divan seçim sonuçlarını açıklarken, seçimleri 280 oy alan Hüseyin Üzüm’ün listesinin kazandığını, aslında sandıktan birlik ve beraberlik çıktığını ifade etti. Hüseyin Üzüm’ün listesinde 24 Yönetim Kurulu, 8 Disiplin Kurulu, 6’sı da Denetleme Kurulu olmak üzere toplam 38 kişi yer aldı. Bu akşam bir araya geleceği duyurulan Yönetim Kurulu Üyeleri’nin, İAKM ve Cemevi başkanlığına Hüseyin Üzüm’ü getirmesi bekleniyor.



Seçimleri Hüseyin Üzüm’ün Mavi Liste’si 280 oyla kazandı Sonuçların açıklanmasının ardından Beyaz Liste’de yer alan üyeler CHP Milletvekili Mehmet Tüm (soldan üçüncü) ile fotoğraf çektirdi.

Divan Kurulu (soldan-sağa) Yaşar İsmailoğlu, Uğur Boran, İbrahim Yirik, Mahmut Aydoğan, Miray Kaplan ve Fatma Can.



Mavi Liste sahibi Hüseyin Üzüm (solda) ve Beyaz Liste sahibi İbrahim Mayıl.



Dede Ali Dereli.



Britanya Alevi Federasyonu Başkanı İsrafil Erbil.



İAKM- Cemevi geçen dönem başkanı Tugay Hurman.



Dilek ve temenniler bölümünde Ahmet Güven 15 yöre derneği adına kısa bir konuşma yaptı.



Craydon Alevi Kültür Merkezi ve Cemevi Başkanı Mahmut Aydoğan, Hüseyin Üzüm, CHP Milletvekili Mehmet Tüm ve Belediye Meclis Üyesi Suna Hurman.

İAKM ve Cemevi başkanlığına Hüseyin Üzüm’ün getirilmesi beklenmekte.