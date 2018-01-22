Ara
MENÜ
Dünya Haberleri
DÜNYA
    Haberler >Dünya>Avrupa’nın en büyük cemevi seçime gitti

    Avrupa’nın en büyük cemevi seçime gitti

    Halil YETKİNLİOĞLU/ LONDRA
    22.01.2018 - 16:07 | Son Güncelleme:

    İngiltere Alevi Kültür Merkezi ve Cemevi, Avrupa’nın en büyük Cemevi unvanına Londra Wood Green’deki yeni Cemevi binasında yeni yöneticilerini seçti. ‘Beyaz’ ve ‘Mavi’ listenin yarıştığı seçimi, 454 geçerli oyun 280’ini alan Hüseyin Üzüm’ün mavi listesi kazandı.

    İNGİLTERE Alevi Kültür Merkezi ve Cemevi (İAKM- Cemevi), 21. Olağan Genel Kurul Toplantısı’nı Avrupa’nın en büyük Cemevi ünvanına sahip Wood Green’deki yeni Cemevi binasında yaptı. Son iki dönemdir başkanlık yapan Tugay Hurman’ın aday olmadığı seçimlerde 454’ü geçerli toplam 459 adet oy kullanıldı.

    Avrupa’nın en büyük cemevi seçime gitti

    Üyelerin büyük ilgi gösterdiği seçimde ‘Beyaz’ ve ‘Mavi’ liste yarıştı. Seçimleri 280 oy alan Hüseyin Üzüm’ün mavi listesi kazanırken İbrahim Mayıl’ın beyaz listesi ise 174 oyda kaldı. Pazar günü yapılan seçime misafir olarak da çok sayıda konuk katıldı. CHP Milletvekili Mehmet Tüm de davetliler arasında yer aldı.

    Avrupa’nın en büyük cemevi seçime gitti

    GÜLBANK, ÇERAĞ, SAYGI DURUŞU
    Açılış, dede Ali Dereli’nin gülbank okuyarak çerağ uyarması ile başladı. Saygı duruşunun ardından Divan Kurulu oluşturuldu. Kurula Fatma Can, Miray Kaplan, Mahmut Aydoğan (Başkan), İbrahim Yirik, Uğur Boran ve Yaşar İsmailoğlu seçildi. Yönetim Kurulu adına 20. dönem başkanı Tugay Hurman, yaptığı konuşmasında bugüne kadar Cemevi’ne maddi, manevi katkı sunan, emeği geçen herkese teşekkür etti. Yeni dergahın çatısı altında kongrenin gerçekleşmesinin onur verici olduğunu kaydeden Hurman, 10 yıldır hizmet verdiği bu kurumda iki dönemdir başkanlık yaptığını bu seçimde ise aday olmadığını hatırlattı.

    Avrupa’nın en büyük cemevi seçime gitti

    SANDIKTAN BİRLİK ÇIKTI
    Britanya Alevi Federasyonu (BAF) Başkanı İsrafil Erbil’de, Britanya’da Alevilik adına önemli kazanımların olduğunu belirterek “Hangi liste kazanırsa kazansın asıl kazanan Cemevimiz ve birliğimiz olmalıdır. BAF çatısı altında birlikte hizmet etmeye ve yürümeye devam etmeliyiz” dedi. Mali Rapor ve Denetleme Rapor’larının okunmasının ardından aday listelerinin tanıtımı yapıldı.

    Avrupa’nın en büyük cemevi seçime gitti

    Ardından seçimlere geçildi. Divan seçim sonuçlarını açıklarken, seçimleri 280 oy alan Hüseyin Üzüm’ün listesinin kazandığını, aslında sandıktan birlik ve beraberlik çıktığını ifade etti. Hüseyin Üzüm’ün listesinde 24 Yönetim Kurulu, 8 Disiplin Kurulu, 6’sı da Denetleme Kurulu olmak üzere toplam 38 kişi yer aldı. Bu akşam bir araya geleceği duyurulan Yönetim Kurulu Üyeleri’nin, İAKM ve Cemevi başkanlığına Hüseyin Üzüm’ü getirmesi bekleniyor.

    Avrupa’nın en büyük cemevi seçime gitti
    Seçimleri Hüseyin Üzüm’ün Mavi Liste’si 280 oyla kazandı Sonuçların açıklanmasının ardından Beyaz Liste’de yer alan üyeler CHP Milletvekili Mehmet Tüm (soldan üçüncü) ile fotoğraf çektirdi.

    Avrupa’nın en büyük cemevi seçime gittiDivan Kurulu (soldan-sağa) Yaşar İsmailoğlu, Uğur Boran, İbrahim Yirik, Mahmut Aydoğan, Miray Kaplan ve Fatma Can.

    Avrupa’nın en büyük cemevi seçime gitti
    Mavi Liste sahibi Hüseyin Üzüm (solda) ve Beyaz Liste sahibi İbrahim Mayıl.

    Avrupa’nın en büyük cemevi seçime gitti
    Dede Ali Dereli.

    Avrupa’nın en büyük cemevi seçime gitti
    Britanya Alevi Federasyonu Başkanı İsrafil Erbil.

    Avrupa’nın en büyük cemevi seçime gitti
    İAKM- Cemevi geçen dönem başkanı Tugay Hurman.

    Avrupa’nın en büyük cemevi seçime gitti
    Dilek ve temenniler bölümünde Ahmet Güven 15 yöre derneği adına kısa bir konuşma yaptı.

    Avrupa’nın en büyük cemevi seçime gitti
    Craydon Alevi Kültür Merkezi ve Cemevi Başkanı Mahmut Aydoğan, Hüseyin Üzüm, CHP Milletvekili Mehmet Tüm ve Belediye Meclis Üyesi Suna Hurman.

    Avrupa’nın en büyük cemevi seçime gittiİAKM ve Cemevi başkanlığına Hüseyin Üzüm’ün getirilmesi beklenmekte.

    Etiketler: Avrupa'dan haberler , avrupa haberleri , haber
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri