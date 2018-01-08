Avrupa’nın en büyük cemevi Londra’da açıldı

AÇILIŞTA konuşan dede Cafer Kaplan, “Avrupa’nın en büyük Alevi toplumuna hizmet yapacak cemevini hepinizin, bütün canlarında, emeği ile katkısı ile bugün hizmete açıyoruz. Barışın, kardeşliğin, sevginin, yetmiş iki milleti bir gören desturla, insan ayırımı yapmayan, etnik kimlik ayırımı yapmayan her insanı bir gören desturla bu Cemevi’nin insanlığa, Alevi toplumuna ve dünyada bulunan bütün mazlum insanlara hizmet eden bir cemevi olarak hayırlı uğurlu olması dileğiyle bugün burada Alevilik inancı olan gülbangımızla bu kurdelemizi keseceğiz” dedi.

KONUKLAR SALONA SIĞMADI

Kaplan’ın duasının ardından topluca kurdele kesildi. Kurdele kesiminin ardından bin 300 kişilik oturma kapasiteli salona geçildi. Salonu sığmayan konuklar töreni ayakta izledi. Programa göre ilk önce semah hocası Seher Ağbaba, yönetimindeki Cemevi Semah Ekibi, zakirler İsmail Eren, Davut Sulari Ağbaba ve Ali Arslan eşliğinde Erzincan Kırklar, Urfa Kısas ve Bozok Semahı döndü. Ardından Saffet Yörüker yönetimindeki 10 kişilik semah grubu, semaha durdu. Semah ardından konuşmalara geçildi.

Açılışa katılan Haringey Belediye Başkanı Stephan Mann, Alevi toplumunun başarılarından söz etti. Avrupa’nın en büyük cemevinin bölgelerinde hizmet veriyor olmasından duydukları memnuniyeti dile getirdi.





ALEVİ TOPLUMUNA ÖVGÜ

CHP Mersin milletvekili Hüseyin Çamak ve HDP İzmir milletvekili Müslüm Doğan, Alevi diasporasından gelen insanların Alevi kültür ve geleneklerini Londra’da yaşamalarının kendilerini mutlu ettiğini belirtti.

Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu (AABK) Genel Başkanı Hüseyin Mat da, Avrupa’nın 14 ülkesinde faaliyet gösteren Alevi kuruluşlarının tepe örgütü olan kurumlarıyla ilgili kısa bir bilgilendirme yaptı. Wood Green milletvekili Catherine West ve Enfield North milletvekili Joan Ryan da konuşmalarında Alevi toplumundan övgüyle bahsetti.





AÇILIŞA KATILANLAR

CHP Parti Meclisi üyesi milletvekilleri Gaye Usluer, İlhan Cihaner, Hilmi Yarayıcı, Şenal Sarıhan ile milletvekilleri Aytuğ Atıcı ve Hüseyin Çamak, HDP Milletvekilleri Müslüm Doğan ve Erdal Ataş, İngiliz milletvekilleri Joan Ryan, Catherine West ve Kate Osamor, Haringey Belediye Başkanı Stephan Mann, Birleşik Krallık kraliçesi II. Elizabeth’in eşi Edinburg Dükü Philip Mountbatten tarafından kurulmuş olan Duke of Edinburg (DofE) Temsilcisi Neriman Kalaycı, Citizens UK Direktörü Neil Jameson da hazır bulundu. Ali Gül Özbek, Ahmet Karahasan, Feryal Demirci, Peray Ahmet, Suna Hurman, Nesimi Erbil, Elif Erbil, Haydar Ulus ve Makbule Güneş’inde aralarında yer aldığı çok sayıda Belediye Meclis Üyesi, Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu (AABK) Genel Başkanı Hüseyin Mat, AABK Avusturya Onursal Başkanı M. Ali Çankaya, İsviçre Alevi Birlikleri Federasyonu (ABF) Genel Başkanı Bülent Ant, Belçika ABF Genel Başkanı Fatma Binici, Hollanda ABF Genel Başkanı Cafer Gül, Fransa ABF Genel Başkanı Erdal Kılıçkaya, İsveç ABF Genel Başkanı Ali Çağan, Avrupa’da yaşayan Alevilerin en büyük çatı örgütü olan Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu’ndan (AABK) Zeynel Özen, Veli Aydın, Cafer Kaplan, Müslüm Kaya, Hasan Ali İçlek ve Nevin Kamilağaoğlu, Britanya Alevi Federasyonu (BAF) Başkanı İsrafil Erbil, İngiltere Alevi Kültür Merkezi ve Cemevi (İAKM- Cemevi) Başkanı Tugay Hurman, geçmiş dönem başkanları Yaşar Demiralay, Hüseyin Çiftçi, Baki Düzgün, Yusuf Çiçek ve Ali Öztürk, Kanada’dan Toronto Alevi Kültür Merkezi yönetimini temsilen İrfan Gürel, Londra’da faaliyet gösteren köy ve yöre dernek üyeleri ve başkanları, iş dünyasının önemli isimleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.











