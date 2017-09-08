Avrupa’nın birliği, bu kararla sarsılacak mı?

BAKAN Waszczykowski, zorunlu kota kararının iki yıl önce AB İçişleri Bakanları toplantısında hukuk dışı şekilde alındığını savunarak, “Polonya’nın güvenliği, Avrupa kurumlarının mültecilerle ilgili düşüncesizce aldığı kararlardan daha önemlidir. Bu nedenle Avrupa Adalet Divanı’nın kararı yürürlüğe girmeyecek” dedi.

Avrupa Adalet Divanı kararının ne Polonya ne de Avrupa için faydalı olmadığını savunan Waszczykowski, “Bu kararı uygulamayacağız” dedi.

AÇILAN DAVA REDDEDİLMİŞTİ

Merkezi Lüksemburg’ta bulunan, AB’nin en yüksek mahkemesi Avrupa Adalet Divanı, Slovakya ve Macaristan’ın, AB’nin sığınmacı kotasına karşı açtığı davayı karara bağlamış, ‘sığınmacıların geçici süreliğine zorunlu olarak üye ülkeler arasında dağıtımına karşı açtığı davayı reddettiğini’ bildirmişti.

Avrupa’yı 2015 yazında etkileyen sığınmacı krizine çözüm bulmak için AB Konseyi, İtalya ve Yunanistan’a ulaşan ve korumaya ihtiyacı olan 160 bin sığınmacının kota sistemine göre üye ülkeler arasında iki sene için dağıtılması kararı almıştı. AB Konseyinin kararına Slovakya, Macaristan, Çekya ve Romanya karşı çıkmıştı.

SADECE 16 SIĞINMACI ALDI

Slovakya ve Macaristan, Avrupa Adalet Divanı’na AB Konseyi’nin kararının iptali için başvuruda bulunmuştu. İki ülke, AB’nin kota sisteminin sığınmacı sorununu çözmeye uygun ve gerekli olmadığını savunmuştu.

Şimdiye kadar İtalya ve Yunanistan’dan yaklaşık 28 bin sığınmacı üye ülkeler arasında dağıtıldı. Macaristan, kota sistemi uyarınca bin 294 sığınmacı alacağını taahhüt etmesine rağmen hiç sığınmacı kabul etmedi. Slovakya ise sadece 16 sığınmacı aldı.