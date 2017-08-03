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Avrupa’nın 7 ilham veren dinamik şehri

Avrupa birçok farklı kültürün bir şekilde büyük bir ahenkle bir arada bulunduğu göz alıcı bir kıta. Tek başına tüm dünyada bambaşka bir bakış açısını ve yaşam şeklini ifade ediyor. İçindeki birçok ünlü ve parıltılı şehrin ise tüm dünyadan çok sayıda ziyaretçisi var. İşte son dönemde öne çıkan Avrupa şehirlerinden bazıları.

Hürriyet Haber
03 Ağustos 2017 - 12:29:00

Londra, İngiltere

Savills IM, yaptığı araştırmayla Londra'yı resmi olarak Avrupa'nın en dinamik şehri olarak seçti. Kriterlerde; altyapı, yenilikçilik, arabağlantı ve yatırım için en yüksek sırada yer alırken, ikinci sırada da kapsayıcılık ve esin kaynağı anlamında da baş tacı şehirlerden biri olarak nitelendirildi.

 Avrupa’nın 7 ilham veren dinamik şehri

Paris, Fransa

Büyük bir kent olan Paris son derece iyi hazırlanmış dijital bağlantısı ve altyapısıyla parlayan Avrupa şehirleri arasındaki yerini alıyor. Özellikle Grand Paris altyapı projesi geleceğin Paris’I için herkesi heyecanlandırıyor.

Avrupa’nın 7 ilham veren dinamik şehri
 

Cambridge, İngiltere

Cambridge, özellikle fikir aktarımı ve yoğunluğu açısından oldukça dinamik bir şehir. Şehrin büyüklüğüne göre birçok altyapı projesi devam ederken kuzey ve güneyde devam eden büyük konut geliştirme projeleri gelecekte şehri bambaşka bir noktaya taşıyacak gibi duruyor.

Avrupa’nın 7 ilham veren dinamik şehri
 

Amsterdam, Hollanda

Amsterdam özellikle son dönemde aktif iş yaşamı ve yenilikçi, girişimci yoğunluğu açısından öne çıkan bir şehir. Kent ayrıca, teknoloji ve işletmeyle ilgili etkinlikler yönünden önemli bir rol oynuyor.

Avrupa’nın 7 ilham veren dinamik şehri
 

Berlin, Almanya

Berlin özellikle gayrimenkul yatırımları için Avrupa'daki ilk beş kent arasında yer alıyor. Ayrıca, ulaştırma altyapısı ve eğlence hayatı da bu şehre büyük değer kazandırıyor.  

 Avrupa’nın 7 ilham veren dinamik şehri

Münih, Almanya

Münih, Avrupa’da en çok patent üreten bir numaralı şehir. İyi yerleşmiş ticari gayrimenkul yatırım pazarı nedeniyle nispeten yüksek gelirli insanlara sahip ve kişi başına tüketici harcamaları açısından Avrupa'nın en büyük üçüncü şehri.

Avrupa’nın 7 ilham veren dinamik şehri
 

Barselona, İspanya

Katalonya'nın başkenti ve Avrupa'nın en ünlü caddelerinden biri olan La Rambla'nın evi İspanya şehri, güzel Gaudí mimarisi ile ünlüdür. Sıcak insanları ve renkli hayatıyla Avrupa’nın en gözde şehirlerinden biri olmaya devam ediyor.

Avrupa’nın 7 ilham veren dinamik şehri

 

 

Son Güncelleme : 03 Ağustos 2017 - 12:33:15
Etiketler: avrupa , en güzel avrupa ülkeleri , Hayat
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