 Avrupa’nın 7 ilham veren dinamik şehri

Londra, İngiltere

Savills IM, yaptığı araştırmayla Londra'yı resmi olarak Avrupa'nın en dinamik şehri olarak seçti. Kriterlerde; altyapı, yenilikçilik, arabağlantı ve yatırım için en yüksek sırada yer alırken, ikinci sırada da kapsayıcılık ve esin kaynağı anlamında da baş tacı şehirlerden biri olarak nitelendirildi.

Paris, Fransa

Büyük bir kent olan Paris son derece iyi hazırlanmış dijital bağlantısı ve altyapısıyla parlayan Avrupa şehirleri arasındaki yerini alıyor. Özellikle Grand Paris altyapı projesi geleceğin Paris’I için herkesi heyecanlandırıyor.





Cambridge, İngiltere

Cambridge, özellikle fikir aktarımı ve yoğunluğu açısından oldukça dinamik bir şehir. Şehrin büyüklüğüne göre birçok altyapı projesi devam ederken kuzey ve güneyde devam eden büyük konut geliştirme projeleri gelecekte şehri bambaşka bir noktaya taşıyacak gibi duruyor.





Amsterdam, Hollanda

Amsterdam özellikle son dönemde aktif iş yaşamı ve yenilikçi, girişimci yoğunluğu açısından öne çıkan bir şehir. Kent ayrıca, teknoloji ve işletmeyle ilgili etkinlikler yönünden önemli bir rol oynuyor.





Berlin, Almanya

Berlin özellikle gayrimenkul yatırımları için Avrupa'daki ilk beş kent arasında yer alıyor. Ayrıca, ulaştırma altyapısı ve eğlence hayatı da bu şehre büyük değer kazandırıyor.

Münih, Almanya

Münih, Avrupa’da en çok patent üreten bir numaralı şehir. İyi yerleşmiş ticari gayrimenkul yatırım pazarı nedeniyle nispeten yüksek gelirli insanlara sahip ve kişi başına tüketici harcamaları açısından Avrupa'nın en büyük üçüncü şehri.





Barselona, İspanya

Katalonya'nın başkenti ve Avrupa'nın en ünlü caddelerinden biri olan La Rambla'nın evi İspanya şehri, güzel Gaudí mimarisi ile ünlüdür. Sıcak insanları ve renkli hayatıyla Avrupa’nın en gözde şehirlerinden biri olmaya devam ediyor.