Avrupalılar çekildi, Ortadoğulular geliyor

Yabancıların Türkiye'de konut ve gayrimenkul sahibi olmasında 10 yıl öncesine kadar Avrupa ülkelerinden gelen talep, yerini Ortadoğu ülkelerine bıraktı. 10 yıl öncesine kadar İrlanda, İngiltere, Hollanda, Almanya vatandaşları özellikle turistik yörelerde gayrimenkul alırken, son yıllarda ise Suudi Arabistan, Kuveyt ve İran vatandaşları alımlara başladı. Geçmiş yıllarda Kuşadası ve Didim'de kendilerine ait siteler oluşturan yabancıların yüzde 80'i konutlarını satarak Türkiye'yi terk etti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre geçen yıl, bir önceki yıla göre yabancılara konut satışında yüzde 22 artış oldu. TÜİK, aynı sürede Türkiye'de en çok konut alanların ise Irak vatandaşları olduğunu açıkladı. İstatistiklere göre geçen yıl bin 78 Afganistanlı da Türkiye'de konut sahibi oldu. TÜİK Denizli Bölge Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, yabancılara yapılan konut satışları 2017 yılında bir önceki yıla göre yüzde 22.2 oranında arttı. Yabancılara yapılan konut satışlarında ilk sırayı 8 bin 182 konut ile İstanbul, ikinci sırayı 4 bin 707 konut ile Antalya aldı. Antalya'yı bin 474 konut satışı ile Bursa ve bin 79 konut satışı ile Yalova izledi. TÜİK verilerine göre Irak vatandaşları 2017 yılında Türkiye'den 3 bin 805 konut satın aldı. Irak'ı 3 bin 345 konut ile Suudi Arabistan, 1691 konut ile Kuveyt, bin 331 konut ile Rusya Federasyonu ve bin 78 konut ile Afganistan izledi.

AVRUPALI AKIMI BİTTİ, SIRA ORTADOĞU'DA

Ortadoğu ülkelerinin vatandaşlarının Türkiye'yi güvenli bulduklarını söyleyen Kuşadası Emlakçılar Derneği Başkanı Müslüm Yıldırım, "Bir dönem İrlanda, İngiltere, Hollanda ve Almanya vatandaşları yoğun bir şekilde konut alıyordu. Kendilerine ait siteleri, mahalleleri bile oluşmaya başlamıştı. Son yıllarda hızlı bir şekilde Türkiye'yi terk etme eğilimi başladı. Kimi yatırım amaçlı, kimisi ise sıcak iklimi tercih ettiği yatırım yaptı. Akım bitti, yüzde 80'i gayrimenkullerini satıp ülkemizi terk etti. Sadece yerleşik olanlar kaldı. Şimdi Arapların ilgisi yoğun. Ortadoğu ülkelerinde Türkiye'ye yatırım revaçta görünüyor. İran ile başlayan yoğun talep, şimdi Kuveyt, Suudi Arabistan vatandaşlarıyla sürüyor. Ülkelerinde kendilerini güvende hissetmeyenler sığınacakları bir yer arıyor. Bir de onlara tanınan kolaylıklar var. Bunun için yoğun bir talep içindeler" dedi. Yıldırım, Ortadoğu ülkelerini Rusya'nın takip ettiğini sözlerine ekledi.

Türkiye'de geçen yıl boyunca konut alan ülkelerin vatandaşların şöyle sıralandı: Irak, Suudi Arabistan, Kuveyt, Rusya Federasyonu, İran, Afganistan, Almanya, Azerbaycan, Mısır, İngiltere, Yemen, Ürdün, Ukrayna, Katar, İsveç, Birleşik Arap Emirlikleri, Filistin, Kazakistan, Lübnan, Özbekistan.

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