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    Avrupalı Türkler bu kez Edirne’yi pas geçmedi

    AA
    22 Ağustos 2017 - 14:56Son Güncelleme : 22 Ağustos 2017 - 15:07

    Yıllık izinlerini Türkiye’de geçiren Avrupalı Türkleri, Kapıkule’de ciğer ve tatlıyla karşılayan Edirne esnafının yaptığı tanıtım işe yaradı. Hem gidişte hem de dönüşte Edirne’de konaklayıp şehri gezen gurbetçiler, esnafın yüzünü güldürdü.

    Avrupalı Türkler bu kez Edirne’yi pas geçmediEDİRNE Tarihi Ali Paşa Çarşısı Dernek Başkanı Yılmaz Sanış, yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının Avrupa’ya dönüşlerinin Edirne esnafını olumlu yönde etkilediğini belirtti. Kentin hareketli günler yaşadığını anlatan Sanış, şunları söyledi:

    “Özellikle bu yıla özgü çok güzel bir yoğunluk var. Hem gelişte hem dönüşte yurt dışından gelen vatandaşlar, Edirne’de alışveriş yapmak ya da konaklamak için mola veriyor. Bu da esnafı fazlasıyla memnun ediyor. Bu durumdan güzel dersler çıkarıp yaptığımız doğruları artırarak önümüzdeki yıl için çalışmalıyız. Çünkü Edirne’de memnun ayrılanlar önümüzdeki dönemler için referans olacaktır. Bu konuda tüm esnaf arkadaşlarımızın dikkatli olmasını istiyorum. Ölü geçmesini düşündüğümüz yaz sezonunu tahminlerimizin üzerinde verimli geçiriyoruz.”

    Avrupalı Türkler bu kez Edirne’yi pas geçmedi

    TURİZM HER SEKTÖRÜ ETKİLİYOR

    Kentteki bir otelin müdürü Cengiz Bulut ise yurt dışında yaşayan vatandaşların Türkiye’ye giriş ve çıkışlarının Edirne’deki otelleri doldurduğunu söyledi. Esnafın hareketlilikten memnun olduğunu belirten Bulut, şöyle konuştu: “Temmuz ayının sonuna doğru başlayan gurbetçi girişleri bütün Edirne’yi hareketlendirdi. Oteller, restoranlar, çarşılar olmak üzere kent genelinde yoğunluk yaşanıyor. Edirne’deki otelciler olarak bundan olumlu yönde faydalandık. Bugünlerde de tatillerini bitiren gurbetçilerin dönüşleri başladı. Otellerimiz yine dolu. Edirne ekonomisine iyi bir katkı yapıyor. Bazı vatandaşlar birkaç gün kalıyor. Vatandaşlarımıza kentimizi gezdirip, tanıtıyoruz. Turizm her sektörü etkiliyor. Bizler bu durumdan çok memnunuz.”

    İzinciler Kapıkule’de ikramlarla karşılandıİzinciler Kapıkule’de ikramlarla karşılandı

    Etiketler: Kapıkule , gurbetçi , Edirne
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