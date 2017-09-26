Avrupalı Türkler Alman turistten daha çok harcıyor

TAVAK Vakfı ve Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği’nin (TTYD) yaptığı ‘2017 yılı Avrupalı Türklere Yönelik Turizm Araştırması’nın sonuçları, düzenlenen toplantıyla açıklandı. Araştırmayı değerlendiren Şen, 2017’de bir önceki yıla kıyasla, Avrupa’dan daha fazla Türkiye kökenlinin Türkiye’yi ziyaret edeceği öngörüsünde bulunarak, 2016’da yaklaşık 2.3 milyon Türkiye kökenlinin Avrupa’dan tatilini geçirmek üzere Türkiye’ye gittiğini söyledi.

Avrupa’daki Türklerin yarısına yakınının tatilini Türkiye’de geçirdiğini aktaran Şen, “Bu yıl tatilini Türkiye’de geçirecek olan 2.7 milyon Avrupalı Türk turistin 1.6 milyonunu Almanya’da yaşayan Türkler oluşturuyor. Bu yılın ağustos ve eylül aylarındaki verilere göre, Avrupalı Türkler Türkiye’de ortalama 4 hafta kalıyor. Yalnızca ailelerini ziyaret etmek için değil, aynı zamanda Antalya, Bodrum, Çeşme, Alaçatı gibi sahillerde tatillerini geçirmek için geliyorlar” dedi.

EN GÜZEL TATİL YERİ İSTANBUL

Şen, Avrupa’da yaşayan Türklerin en gözde tatil yerinin İstanbul olduğunu dile getirerek, şöyle devam etti:

“Harcamalarda 2011’e göre düşüş var. 2011’deki araştırmada kişi başına ortalama harcama miktarı bin 200 euro civarında olduğu tespit edilen bu kişilerin, bu yıl Avrupa’daki ekonomik krizin artması nedeniyle daha kısıtlı harcamalarda bulunduğu görülüyor. 2017’de Türkiye’de kaldıkları süre içerisinde ortalama bin 150 euro harcadıkları tespit edildi. Bunun yanı sıra Avrupalı Türklerin Alman turistlere göre yüzde 25 daha fazla para harcadığı görüldü.

Avrupa Birliği sınırları içerisinde 5.7 milyonun üzerinde Euro-Türk yaşamaktadır. Bunların yüzde 50’sinin üzerinde bir kitlesi de tatillerini geçirmek için Türkiye’ye gelmektedirler. Avrupa’dan gelen Türkler, ciddi bir şekilde alıverişe para harcarken, özellikle İstanbul’daki önemli eğlence merkezlerine gitmektedirler. 2015’te Almanya’dan 5.4 milyon kadar Alman turist gelmişti.

Geçtiğimiz yıllarda Türkiye’ye gelen ve ortalama kalış süreleri 17 gün olan Almanların kişi başı toplam harcamaları ortalama 660 euro iken Avrupalı Türklerin kişi başı ortalama bin 150 euro harcadığı görülmektedir. Bu açıdan Avrupa’dan gelen Türkler Alman turistlere göre çok daha fazla harcama yapmaktadırlar. 2017’de Euro-Türklerin Türkiye’deki tatillerinde 3.1 milyar euro harcamaları öngörülüyor.”

NARİN: DOSTLARIMIZ DESTEKLİYOR

TTYD Yönetim Kurulu Başkanı Oya Narin ise “1984’ten beri Türkiye’ye gelen Alman dostlarımız bizi desteklemeye devam ediyor. Algı yönetimi açısından da önemli çalışmaların yapılması gerekiyor” dedi. Türkiye’ye geri dönmek isteyenler için turizm destinasyonlarında yaşam ünitelerine yatırımların yapılması gerektiğini ifade eden Narin, “Yurt dışından gelenlerin özellikle konut sektöründe çok önemli etkileri var. Turizm destinasyonlarında yaşamın 365 güne çıkarılması gerekiyor. Özellikle güney sahillerinin kapasite kullanımı 180 günden 365 güne çıkarılmalı.” değerlendirmesinde bulundu.