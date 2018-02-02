Avrupalı turist yeniden Antalya'da

Antalya Havalimanı Mülki İdare Amirliği’nce, 1- 31 Ocak günlerindeki turizm rakamları ve turistlerin milliyetlerine göre dağılımı açıklandı. 2016’da zor günler geçiren turizm sektörü çalışanları, ’toparlanma yılı’ olarak adlandırılan 2017’nin ardından 2018’e de iyi başladı. Antalya Havalimanı aracılığıyla 1- 31 Ocak günlerinde kente gelen turist sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre, yüzde 13 arttı. Geçen yılın ocak ayında 87 bin 378 olan turist sayısı, 98 bin 378’e yükseldi.

LİDER ALMANYA

Ocak ayında, Antalya’ya gelen toplam turistin yüzde 24.2’sini Almanlar oluşturdu. Geçen yıla göre, yüzde 15 artış kaydedilen ilk sıradaki Almanya’dan 23 bin 895 turist geldi. İkinci sırayı yüzde 21’lik payla Ruslar aldı. Rusya’dan yüzde 30’luk artışla 20 bin 826 turist geldi. Üçüncü sıradaki İsrail’den yüzde 20 artışla 6 bin 145 turist geldi. Dördüncü İngiltere’den ise yüzde 114’lük artışla 3 bin 747 kişi geldi. Beşinci Polonya’dan da yüzde 3 artışla 3 bin 168 turist geldi.

AVRUPA ÜLKELERİNDE UMUT VEREN YÜKSELİŞ

Geçen yıla oranla başta Almanya ve İngiltere pazarlarında kaydedilen artışlar, birçok Avrupa ülkesinde de meydana geldi. Son 2 yılda ciddi kayıp yaşanan Avrupa pazarındaki bu artış, 2018 için sektör çalışanlarına umut verdi. Verilere göre, Hollanda’dan yüzde 21, Avusturya’dan yüzde 50, İsviçre’den yüzde 26, Danimarka’dan yüzde 18, Çek Cumhuriyeti’nden yüzde 71, Slovakya’dan yüzde 89, Macaristan’dan yüzde 43, İsveç’ten yüzde 8 gibi artış oranları kaydedildi.

ALMAN PAZARINDA HEDEF 2015

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmecileri Birliği (AKTOB) Başkanı Erkan Yağcı, ocak ayındaki yüzde 13’lük büyümeyi sevindirici olarak nitelendirdi. Kış dönemindeki en büyük pazar Almanya’dan yüzde 15’lik artışın söz konusu olduğuna dikkat çeken Yağcı, Almanya pazarında potansiyelimiz 2014 ve 2015’te çok daha yüksekti ve o rakamların gerisindeyiz. Bu yıl 2015 rakamlarına ulaşmalıyız. İstediğimiz noktada değiliz, ama ocak ayı rakamlarına göre bu büyüme rakamlarına ulaşacağımızın sinyalini aldık" dedi.

RUSYA BÜYÜMEYE DEVAM EDİYOR

Rusların yoğun ilgi gösterdiği sezonun yaz dönemi olmasına rağmen ocak ayında rekorların kırıldığı geçen seneye göre de yüzde 30 artış olduğunu belirten Yağcı, Rusya açısından kış döneminde olmamıza rağmen iyi bir rakamdayız. Rusya’da hedefimiz, geçen yıl rakamlarını yakalamak ve mutlaka fiyatları artırmamız lazım. Bu sene hem turist, hem gelir artışını sağlamamız lazım" diye konuştu.

ERKEN REZERVASYONLARDA REKOR ARTIŞ

Antalya turizm sektörünün 2018 turizm sezonu için erken rezervasyonların aralık ayından itibaren alınmaya başladığını belirten Başkan Yağcı, erken rezervasyonlardaki en yoğun dönemin ocak ve şubat ayları olduğuna dikkat çekti. Ocak ayı erken rezervasyon verilerine göre de değerlendirmede bulunan Yağcı, Erken rezervasyonlarda Almanya pazarında yüzde 50-70, İngiltere pazarında yüzde 70-80, Avrupa genelinde ise yüzde 40-50 oranında artışlar var. Rus pazarındaki erken rezervasyon hareketliliği ise mart ayında başlayacak ve o zaman daha net rakamlar verebiliriz" dedi.

KİŞİ BAŞI GELİR HEDEFİ 800 DOLAR

Türkiye’ye gelen turistin kişi başı gelir ortalamasının geçen sene 680 dolar olarak gerçekleştiğini hatırlatan AKTOB Başkanı Yağcı, bu yıl özellikle Rus pazarında geçen yılki rakamları korurken, geliri de artırmayı hedeflediklerini anlattı. Dünya turizmindeki kişi başı gelir ortalamasının 1000 dolar civarında, Türkiye’nin 2014 yılı kişi başı gelir ortalamasının 840 dolar olduğunu da vurgulayan Yağcı, Bu yıl hedefimiz bu ortalamamızı 800 dolara yükseltmek. Turist sayısı olarak Antalya’da ilk hedefimiz 12 milyon ve gelirleri de 2014 seviyelerine getirebilmek. Antalya’nın potansiyeli çok rahat 14 milyona da ulaşabilir" diye konuştu.