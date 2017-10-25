Avrupalı korsanlar bu kez Çekya'da parlamentoya girdi!

Korsan Partiler dünya'nın çeşitli yerlerinde neredeyse on yıldır hayatlarını sürdürüyorlar ancak bunların büyük bir çoğunluğu, ciddi bir ilerleme kaydetmeyi başaramadı. Bu durumun şimdiye kadarki tek istisnası, İzlanda'da parlamentoda 10 koltuğa sahip olan grup olabilirdi. Ancak görünene göre Çekya'daki (Çek Cumhuriyeti) ekip de artık İzlanda'daki grubun yanında yer alıyor.

İzlanda gibi Çekya'nın da sadece 10 milyonluk küçük bir nüfusu bulunmakta. Korsan Parti, %10.76 oy almayı başararak bir anda ulusal parlamentoda 22 koltuk sahibi oldu ve bu da kendilerini ülkedeki en büyük üçüncü parti yapıyor. Parlamentoda 200 koltuk bulunuyor.

Bu seçimler için partinin programı, hükümet bürokrasisini e-hükümet aracılığı ile basitleştirmek, politik güç ve hükümet harcamalarında şeffaflık ile kontrol, güvenilirlik ve anti-yolsuzluk önlemleri, internet üzerinde sivil özgürlüklerin korunması, dijital haklar, internet sansürüne yasak ve kanun önerilerinin kamuya sunulması ile direkt demokrasi öğelerinin sunulması yer alıyordu.

chip.com.tr'nin haberine göre Korsan Parti, başkent Prag'taki pek çok kişiyi kenti tarafına çekmeyi başararak birkaç bölgede %18'e ulaşan oylarla en büyük parti olmayı başarmıştı. Parti, seçimin galibi, ANO 2011, ile koalisyona gitmeyi reddetti ve muhalefet tarafının liderlerinden olması bekleniyor.