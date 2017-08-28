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    Avrupa'dan tutuklu vekil başvurusu

    ANKARA
    28 Ağustos 2017 - 23:37Son Güncelleme : 28 Ağustos 2017 - 23:37

    AVRUPA Konseyi Parlamenterler Meclisi (AKPM) Birleşik Avrupa Sol Grubu Başkanı Tiny Kox, TBMM Başkanı İsmail Kahraman’a gönderdiği mektupta, tutuklu 10 HDP’li ve 1 CHP’li milletvekilinin tahliye edilmesi için çaba göstermesini istedi.

    Seçilmişlerin haklarına saygılı olunması gerektiğini kaydeden Kox, Avrupalı parlamenterlerin bu milletvekillerini cezaevlerinde ziyaretleri için de yardımcı olunmasını talep etti.

    HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın durumuna özel olarak dikkat çeken Kox, mektubunda özetle şunları kaydetti: “Demirtaş’ın mahkeme önüne ne zaman çıkacağı henüz belli değildir. Bu hafta başlarında, Demirtaş’ın cezaevinden SEGBİS görsel-işitsel bilgi sistemi aracılığıyla grup arkadaşlarıyla görüşme talebini Türkiye Parlamentosu Başkanı sıfatıyla reddettiniz. Demirtaş’ın dokunulmazlığının kaldırılmasına ve tutuklanasına karşın yine de parlamentonuzun üyesi olmasından dolayı bu kararınız bizi çok şaşırttı. Avrupa Konseyi üyesi olarak Türkiye, hukukun üstünlüğünü koruma, insan haklarına saygı gösterme ve demokrasiyi geliştirme yükümlülüğünü üstlenmiştir. Türkiye Parlamentosu Başkanı olarak bu taahhütlerin kesin bir şekilde yerine getirilmesi için size başvuruyoruz.”

    Etiketler: Selahattin Demirtaş , tutuklu vekiller , gazetehaberleri
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