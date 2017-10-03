Avrupa’dan çalıp Ortadoğu’ya satıyorlar

ASAYİŞ Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 2 yıl önce sahte belgelerle Türkiye’ye çalıntı lüks otomobil götürerek sattığı öne sürülen suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan ve biri tutuklanan 2 şüpheliyle bağlantılı olduğu tespit edilen 3 kişinin, 21 Eylül’de Türkiye’ye giriş yapması üzerine harekete geçti.

Polisin fiziki takibi sonucu şüphelilerin, kuryelerle Bulgaristan üzerinden çalıntı 5 lüks otomobili sahte belgelerle yurda getirdiği belirlendi.





YAZILIMLARINI DEĞİŞTİRİYORLAR

Şüphelilerin Fatih’te Mesihpaşa Mahallesi’nde kaldığı otele operasyon düzenleyen polis, yabancı uyruklu 3 kişiyi yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler Ukrayna uyruklu Oleksandr G. (27), Moldova uyruklu Mancel L. (39) ve Bulgaristan uyruklu Sergey M. (40) tutuklandı.

Şüphelilerin, İtalya ve Fransa’dan çaldıkları belirtilen lüks araçların yazılımlarını, ülkelerindeki aynı marka ve modeldeki araçlarınkilerle değiştirdiği belirlendi.