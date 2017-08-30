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    Avrupa’dan Asya’ya “Büyük inek göçü”

    Nerdun HACIOĞLU/MOSKOVA
    30.08.2017 - 12:52 | Son Güncelleme: 30.08.2017 - 12:53

    Başta ABD olmak üzere Batılı ülkelerle Rusya arasında devam eden karşılıklı yaptırımlar sonunda inanılmazın gerçekleşmesine neden oldu. Eylül ayında 5 bin inek Avrupa’nın göbeği Hollanda ve Almanya’dan yola çıkarak, Rusya’nın Sibirya bölgesine nakledilecek. İnek nakli tarihe “İneklerin büyük göçü” olarak geçecek.

    Avrupa’dan Asya’ya “Büyük inek göçü”Büyük inek göçünün nedeni Rusya’da faaliyet gösteren Fransız “Danone” sür ürünleri şirketinin yaptırımlar yüzünden içine düştüğü durum. Rusya ile batılı ülkeler arasındaki yaptırımlar Rusya’ya normal fiyattan süt ithalatında zorluk yaşanmasına neden oluyor. Bunun üzerine şirket Hollanda ve Almanya’da beslediği 5 bin baş Golşteyn cinsi süt ineğini Rusya’ya nakletme kararı almış.

    EYLÜL AYININ SONUNDA BİTECEK

    İneklerin büyük göçü operasyonu Eylül ayı sonuna kadar tamamlanması planlanıyor. Avrupa’dan yola çıkacak inekler 4 bin 700 kilometre yol kat ederek Rusya’nın Sibirya bölgesi Tümen şehrindeki yeni çifliklere getirilecek. Böylece Danone’un kendi markası adı altında ürettiği süt mamullerine gereken uygun süt sağlanmış olacak.

     

    Etiketler: Rusya , Rus , yaptırım
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