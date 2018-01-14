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Avrupa'dan 1 milyar euro'luk en 'süper' bilgisayar

Hürriyet Haber
14.01.2018 - 07:42 | Son Güncelleme:

Avrupa Birliği, 2023'e kadar dünyanın en hızlı süper bilgisayarını yapmak istiyor ve buna 1 milyar Euro bütçe ayıracak.

Avrupa Birliği (AB), 2023'e kadar dünyanın en hızlı süper-bilgisayarını yapmak için 1 milyar Euro'luk yeni bir proje başlattı. Bu bilgisayarın ABD, Çin ve Japonya'nın yaptıklarının önüne geçmesi bekleniyor. Bilgisayarın saniyede bir kentilyon hesaplama yapması hedefleniyor. Ama AB'den önce Çin'in de 2018'de bir exascale bilgisayar yapma planı var.

AB'nin yaptığı açıklamada, bu projeyi yönetmek için yeni bir kuruluş başlatılacağı söylendi.

"Yeni bir yasal ve fonlama yapısı olan EuroHPC Joint Undertaking kurulacak ve Avrupa'ya yayılan, dünyan sınıfında Yüksek Performans Hesaplama altyapısına sahip bir bilgisayar inşa edilecek. Bu bilgisayar yeni teknolojiler geliştirmek için araştırmaları ve yenilikleri de destekleyecek."

AB, maliyetin 486 milyon Euro'sunu şu anki Çok Yıllık Mali Çerçeve'den karşılayacak ve 1 milyan Euro'nun geri kalanı üye ve ilişkili devletlerden gelecek.

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Etiketler: süper bilgisayar
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