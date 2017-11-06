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Avrupa’daki Türk girişimcilere ödül

Halil YETKİNLİOĞLU / LONDRA
06.11.2017 - 10:58 | Son Güncelleme:

Londra merkezli Avrupalı Türk Markalar Birliği’nin (ATMB) İhracatçılar Haftası kapsamında ilk defa düzenlediği İstanbul Zirvesi’ne, Avrupa’dan katılan işadamları ödüllendirildi.

ÖDÜLLER, Ekonomi Bakanlığı’nın himayesinde, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ile birlikte İstanbul Kongre Merkezi’nde düzenlenen zirvenin ardından gerçekleşen ‘Gala Yemeği’nde sahiplerini buldu. Avrupa’nın farklı ülkelerinde değişik sektörlerde faaliyet gösteren Hilmi Selçuk, Mustafa Baklan, Remzi Kaplan, Recep Ercan, Vehbi Keleş, Zeynep Turudi, Ali Keskinbıçak, Salih Taşdirek, Dursun Erbay, İsmet Koyun, Özgür Kasırga, Ayşegül Tutkun, Mustafa Aslan ve Hikmet Gürcüoğlu’na ödül verildi.

Avrupa’daki Türk girişimcilere ödül

İşadamlarına ödüllerini Ekonomi Bakan Yardımcısı Fatih Metin, TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi ile Avrupalı Türk Markalar Birliği Başkanı Cafer Mahiroğlu birlikte verdi.
Ödül töreninde, zirvenin gerçekleşmesinde verdikleri destek nedeniyle, ATMB Başkanı Cafer Mahiroğlu tarafından Ekonomi Bakan Yardımcısı Fatih Metin ile TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi’ye İngiltere’nin geleneksel ürünlerinden oluşan hediye takdim edildi.

Etiketler: Türk işadamları , İstanbul Zirvesi
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