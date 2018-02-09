Avrupa’daki ilk ev tipi klima fabrikasını Manisa'da kurdu

Açılışı gerçekleştirilen yeni üretim tesisi, Mitsubishi Electric’in Avrupa’daki ilk ev tipi klima fabrikası oldu. Mitsubishi Electric Turkey Klima Sistemleri Üretim A.Ş. tarafından Manisa Organize Sanayi Bölgesi’nde kurulan yeni fabrika ile Türkiye, Mitsubishi Electric için önemli bir üretim üssü haline geldi. Yaklaşık 382,5 milyon TL sermayeyle 60 bin metrekareye yakın alan üzerinde hayata geçirilen fabrikanın Mart 2021’de sona eren mali yıl itibari ile yıllık üretim miktarının 500.000 sete (iç ve dış ünite) ulaşması ve 400 kişiye istihdam sağlaması hedefleniyor.

Mitsubishi Electric’in Manisa Organize Sanayi Bölgesi’ndeki yeni fabrikasının açılış törenine; Başbakanlık Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı (Türkiye Yatırım Ajansı) Başkanı Arda Ermut, Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer, Japonya Büyükelçisi Akio Miyajima, Manisa Milletvekili Selçuk Özdağ, Mitsubishi Electric Corporation Başkanı ve CEO’su Masaki Sakuyama, Mitsubishi Electric Corporation Başkan Yardımcısı ve Yaşam Alanı & Dijital Medya Ekipmanları Grup Başkanı Takeshi Sugiyama, Mitsubishi Electric çalışanları ve çok sayıda davetli katıldı.





Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr. Faruk Özlü, törende gerçekleştirdiği konuşmasında yeni fabrikanın ülkemize, Mitsubishi Electric firmasına ve Manisa’ya hayırlı olmasını dileyerek şunları ifade etti; “Türkiye’nin üretimine, ihracatına ve istihdamına katkıda bulunan her fabrika ve her girişim bizim için son derece önemli ve kıymetlidir. Bugün açılışını yapmakta olduğumuz bu fabrika Türkiye ekonomisine ve siyasi istikrara duyulan güvenin bir göstergesidir. Son yıllarda elde ettiğimiz büyük ekonomik başarı, büyüme oranındaki istikrar, ihracattaki artış Türkiye’yi herkes için güvenli yatırım yapılan stratejik bir ülke konumuna getirmektedir. Türkiye bundan sonra da tüm sektörleriyle birlikte büyümeye devam edecektir. Türkiye ve Japonya’nın bilim, teknoloji ve sanayi alanında daha yoğun işbirliği geliştirmeleri büyük önem taşıyor. Japonya, Asya pasifik bölgesindeki en önemli ekonomik ortaklarımızdan birisidir. Ticaret hacmimizi ülkelerimizin ekonomik büyüklüğü ile orantılı rakamlara ulaştırmamız, yakın gelecekte ticaretimizi aşamalı olarak 5-10 katına çıkartmamız ortak menfaatlerimiz gereğidir. Dostluk temelleri üzerinde yükselen ticari, kültürel ve siyasi ilişkilerimizin bundan sonra da artarak devam edeceğine bütün kalbimle inanıyorum. Manisa Organize Sanayi Bölgesi’nde kurulan ve çalışan sayısını önümüzdeki birkaç yıl içerisinde 400 seviyesine çıkaracak olan Mitsubishi Electric fabrikasının bütün paydaşlar için hayırlı olmasını ve bereket getirmesini diliyorum.”

Türkiye Yatırım Ajansı Başkanı Arda Ermut, törende gerçekleşen konuşmasında Türkiye’nin uluslararası yatırımcılar için öneminin bu yatırımla bir kez daha teyit edilmiş olduğunu ifade ederek şunları söyledi; “Bu yatırım için Ajans olarak Mitsubishi Electric ile birlikte 2013 yılından bu yana yakın çalışmalar yürüttük. Fizibilitelerine katkı verecek birçok bilgi sağladık. Süreç içerisindeki bürokratik süreçleri hızlandırdık. Yatırım arazisi için Türkiye’nin birçok yerinde ziyaretler gerçekleştirdik. Manisa OSB yönetimi ile başarılı görüşmeler yaptık. Japonya’da önemli toplantılar gerçekleştirdik. Ve nihayetinde bundan tam iki yıl önce 2016 yılının Şubat ayında, Japonya’daki ekibimiz, Mitsubishi Electric ile yaptıkları görüşmeden sonra şirketin yatırım kararı aldığını bize ilettiğinde çok mutlu olduk. Yürütülen tüm bu çalışmaların karşılığını görmekten mutluyuz.”





Açılışta gerçekleştirdiği konuşmasında Mitsubishi Electric’in dünyadaki faaliyetleri ve Türkiye’deki hedefleri ile ilgili açıklamalarda bulunan Mitsubishi Electric Corporation Başkanı ve CEO’su Masaki Sakuyama, şöyle konuştu; “İçinde bulunduğumuz mali yılda, Mitsubishi Electric Corporation olarak 4,420 milyar Japon Yeni (yaklaşık 147 milyar TL) düzeyinde net satışa ve 325 milyar Yen (yaklaşık 10,8 milyar TL) tutarında faaliyet gelirine ulaşmayı hedefliyoruz. Mitsubishi Electric Turkey Klima Sistemleri Üretim A.Ş.’nin de dahil olduğu klima ve soğutma sistemleri segmentimiz, Mitsubishi Electric Corporation olarak büyük önem verdiğimiz ev aletleri bölümümüzün önemli bir parçası konumunda. 1,040 milyar Yen (yaklaşık 34,6 milyar TL) olarak gerçekleşeceğini öngördüğümüz ev aletleri bölümü net satışları, şirketimizin toplam satışlarının dörtte birine karşılık geliyor. Bölümün faaliyet gelirinin ise 57 milyar Yen (yaklaşık 1,9 milyar TL) tutarına ulaşarak şirketimizin toplam faaliyet gelirinin altıda birini oluşturmasını bekliyoruz.”

500 bin set yıllık üretim miktarı, 400 kişi istihdam hedefi

Fabrika ile ilgili bilgiler paylaşan Mitsubishi Electric Turkey Klima Sistemleri Üretim A.Ş. Başkanı Katsu Wada şu açıklamalarda bulundu; “Şirketimiz Mitsubishi Electric Turkey Klima Sistemleri Üretim A.Ş., Türkiye’de ev tipi klimaların geliştirilmesi ve üretimi için Nisan 2016’da kuruldu. İnşaatını Haziran 2017’de tamamladığımız fabrikamız Aralık 2017’de üretime başladı. Yaklaşık 382,5 milyon TL sermayeyle 60 bin metrekareye yakın alan üzerinde hayata geçirilen fabrikamızın, Mart 2021’de sona eren mali yıl itibari ile yıllık üretim miktarının 500.000 sete (iç ve dış ünite) ulaşması ve 400 kişiye istihdam sağlaması hedefleniyor.”







