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    Avrupa'daki böcek ilaçlı yumurta skandalı keklere sıçradı

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    25 Ağustos 2017 - 09:56Son Güncelleme : 25 Ağustos 2017 - 10:13

    Avrupa'daki böcek ilaçlı yumurta skandalında yeni bir boyuta girilirken, Fransa Tarım Bakanlığı, piyasadan çekilecek ürünler listesine browni ve muffin türü kekleri de dahil etti.

    Bakanlıktan yapılan açıklamada, Belçika'da üretilen ve Fransa'da birçok süpermarket zincirinde satılan çikolata parçacıklı browni keklerin ve 5 ayrı marka muffin kekinin, böcek ilacı olarak kullanılan fipronil içerdiğinin belirlendiği belirtilerek, bu ürünlerin piyasadan toplatılması kararı alındığı bildirildi.

    Bakanlık daha önce de makarna, waffle, bademli pasta (frangipane) gibi ürünlerin raflardan indirileceğini açıklamıştı. Hollanda Sağlık Bakanlığından önceki akşam yapılan açıklamada da ülkedeki tavuk kümeslerinde fipronil ilacı dışında amitraz isimli bir başka yasak maddenin de kullanıldığının tespit edildiği belirtilmişti.

    Fipronil gibi amitraz da hayvanlarda haşeratın önlenmesi amacıyla kullanılıyor fakat gıda değeri olan hayvanlarda uygulanması, sağlığa zararlı oluşu nedeniyle Avrupa Birliği ülkelerinde yasaklanmış durumda.

    Böcek ilaçlı yumurtalar şimdiye kadar 20 ülkede görülürken, milyonlarca yumurtanın toplatılarak imha edildiği, 150'den fazla tavuk çiftliğinin de kapatıldığı açıklandı.

     

     

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    Etiketler: AVRUPA , FRANSA , böcek ilacı
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