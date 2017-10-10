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    Avrupa’da ücretsiz kablosuz internet adımı

    Deutsche Welle Türkçe
    10.10.2017 - 09:57 | Son Güncelleme:

    Avrupa Birliği Konseyi 2020’ye kadar Avrupa Birliği üyesi tüm ülkelerde, en az 6 bin noktada ücretsiz kablosuz internet erişimi sağlanacağını açıkladı.

    AVRUPA Birliği Konseyi’nin internet sitesinden duyurulan kararda şehir merkezleri, kütüphaneler, parklar ve diğer halka açık mekanlarda kablosuz internet hizmetinin sağlanacağı ve tüm masrafların da AB tarafından üstlenileceği belirtildi.

    Avrupa Parlamentosu, Avrupa Birliği Komisyonu ve Avrupa Birliği Konseyi tarafından ortaklaşa kabul edilen ‘WiFi4EU’ Avrupa Birliği için Kablosuz İnternet adlı projeyle, yüksek kaliteli internete daha fazla Avrupa vatandaşının erişiminin sağlanması amaçlanıyor.
    Yerel yönetimler, hastaneler ve diğer kamu hizmeti veren kurumlar projeye başvurabilecek. Projeden yararlanan kurumların 3 yıl boyunca internet altyapısının bakımını üstlenmesi gerekecek.
    Projenin maliyetinin yaklaşık 120 milyon euro olacağı öngörülüyor. Ücretsiz kablosuz internet için proje başvurularının 2018 yılında başlaması planlanıyor.

    Etiketler: internet , Avrupa Birliği , kablosuz internet
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