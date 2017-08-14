Avrupa’da sanayi üretimi geçen yıla göre arttı

AVRUPA İstatistik Ofisi (Eurostat) verilerine göre, ortak para birimi olarak euroyu kullanan ve 19 AB üyesi ülkeden oluşan Euro Bölgesi’nde mevsimsellikten arındırılmış sanayi üretimi, haziranda, mayıs ayına kıyasla yüzde 0.6 geriledi. Sanayi üretimi, geçen yılın haziran ayı ile kıyaslandığında ise yüzde 2.6 artış kaydetti. Sanayi üretimine ilişkin beklenti, para birliğinde aylık yüzde 0.4 azalması ve yıllık yüzde 2.9 artması yönündeydi.

28 ülkeden oluşan AB’de ise sanayi üretimi, haziranda bir önceki aya kıyasla yüzde 0.5 azalırken, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2.9 yükseldi.

EN FAZLA ARTIŞ LÜKSEMBURG’TA

Verinin mevcut olduğu AB ülkeleri içinde, sanayi üretiminde bir önceki aya göre en fazla azalış yüzde 7.5 ile İrlanda’da, en fazla artış ise yüzde 3.4’le Lüksemburg’ta kaydedildi.

Geçen yılın haziran ayına göre ise sanayi üretimi en fazla artan ülke yüzde 14.5 ile Estonya olurken, azalış görülen ülkeler de yüzde 8.1’le İrlanda ve yüzde 1.3’le de Malta olarak belirlendi.

Avrupa’nın öncü ekonomisi Almanya’da ise sanayi üretimi, haziranda aylık bazda yüzde 1.1 azalmasına karşın yıllık bazda yüzde 2.1 artış kaydetti.