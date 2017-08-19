Avrupa’da kazanılıyor bizde niye olmasın

KIRSAL kesimdeki hayvancılığın eski günlerine döndürülmesi gerektiğini anlatan Osman Yardımcı, eskiden köylerdeki her evin altında 3-5 inek, 3-5 dana olduğunu ifade etti. Çocukların hayvancılık yapmak istemediğini kaydeden Yardımcı, “Benim iki tane çocuğum var. Kasaplık yapmıyorlar. Benim çocuğuma yaptıramadığım şeyi dışarıda insana nasıl yaptırayım?” diye konuştu.

Avrupa’daki kırsal kesimi görmek için Almanya’ya gittiklerini ve gezdikleri bir çiftlikte anne, baba ve kızlarının tulum giyerek çalıştıklarını ve iş bitiminde de herkesin araçlarına binerek ayrıldıklarını dile getiren Yardımcı, “Avrupa’da çiftçilikte demek para kazanılıyormuş. Türkiye’de ise çoban bulunamıyor. Bunun için Türkiye’de ne yapmalı? Çobanı nasıl buluruz? Benim cahil bir fikrim var. Bugün taksicilerden araç alımında ÖTV’yi kaldırdılar. Çobanlar için de ÖTV’yi kaldıralım. Devlet ona da destek versin. Benim çobanım niye Mercedes’e binmesin?” ifadelerini kullandı.