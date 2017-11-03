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    Avrupa’da karnaval zamanı

    Levent GÜNDÜZ, DHA
    03.11.2017 - 14:37 | Son Güncelleme:

    Avrupa’da her yıl geleneksel düzenlenen karnaval eğlenceleri, önümüzdeki hafta başlıyor. Karnavalın ilk durağı ise, 11.11.2017 Cumartesi günü saat 11.11’de Almanya olacak.

    KARNAVAL şenliklerinin en hızlı dönemi Almanya’da şubat ayında çoğu kentte resmi geçit törenleriyle kutlanacak. Almanya’da beşinci mevsim olarak bilinen karnaval eğlencelerinin en yoğun kutlandığı kentlerin başında Köln ve Düsseldorf geliyor. Çoğu kentte eş zamanlı olarak 12 Şubat Pazartesi günü ‘Gül Pazartesi’ (Rosenmontag) adıyla yapılan geçit törenlerinde, karnaval eğlenceleri doruğa çıkıyor.
    Almanya’da karnaval şenlikleri 14 Şubat Çarşamba akşamı saat 23.11’de sona eriyor. Komşu ülke Fransa’nın doğusunda karnaval eğlenceleri ocak ayında başlıyor. Değişik kent ve kasabalarda düzenlenen karnaval eğlenceleri, Fransa’da 1 Nisan tarihine kadar sürüyor.

    Avrupa’da karnaval zamanı

    DENETİMLER ARTIRILACAK
    İsviçre’de ise karnaval şenlikleri ocak ayında başlayıp şubat ayının sonuna kadar devam ediyor. İtalya’da tarihi Venedik Karnavalı 3 Şubat 2018 Cumartesi günü Markus Meydanı’nda başlıyor, 13 Şubat Salı günü sona eriyor. Avrupa’da karnaval eğlenceleri için son provalar, son rötuşlar tamamlanıyor. Eğlencelerde yüksek güvenlik önlemlerinin alınması ve trafik denetimlerinin yoğun olması bekleniyor.

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