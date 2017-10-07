Avrupa’da bölünme tedirginliği

TÜM engellere rağmen, halkın yüzde 42’si sandık başı yaparak referandumda oy kullandı.

Yüzde 90’ından fazlası da ‘bağımsız bir Katalonya devleti oluşturulması’ için ‘Evet’ oyu verdi.

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Aslında bu İspanya’da bir ilk değildi.

İspanya Anayasası’na göre en geniş haklara sahip olmasına rağmen Bask Özerk Yönetimi, yıllar önce İspanya’dan kopmak için harekete geçti.

1960’lı yılların başından itibaren ülkenin çeşitli kesimlerinde terör eylemlerine girişen ETA (Bask Yurdu ve Özgürlük) teröristleri silaha sarılarak yıllarca “Bağımsızlık”, “Bağımsızlık” diye bağırıp ülke genelinde terör saldırılarında balundu.

ETA teröristleri, 800’den fazla insanı acımasızca öldürdü.

Hedef, İspanya ve Fransa sınırları içinde yaşayan Basklara ait bağımsız bir devlet kurmaktı.

Ancak 2011 yılında ETA silah bırakma kararı alarak Bask bölgesinde ‘şimdilik’ bağımsızlık sevdasından vazgeçildi.

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İtalya’da da öyle.

Ülkenin gondollarıyla ünlü Venedik’in başkent olduğu Veneto bölgesi, İtalya’dan kopmak için 2014 yılında gayri resmi de olsa referanduma gitti.

Halkın yüzde 89’u bağımsız Veneto’ya ‘Evet’ dedi.

Bunun öncülüğünü de siyasi parti Lega Nord (Kuzey Birliği) yaptı.

İtalya’dan kopmak isteyen başka ‘halk grupları’ ve ‘bölgeler’ de var.

Bunların başında Güney Tirol geliyor.

Ağırlıklı olarak Almanca konuşulan bu bölge halkı, yılllardır ‘bağımsızlık’ çığılıkları atıyor.

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Avrupa Birliği’nin (AB) merkezi konumundaki Belçika’da da bölünme çığlıkları duyuluyor yıllardır.

Nüfusun yaklaşık yüzde 60’ının yaşadığı Flamanya bölgesinde ‘daha fazla otonomi’ talep edenler olduğu gibi, “Bağımsız bir Flamanya” diyenler de var.

Çünkü ülkenin ‘zengin bölgesi’ olarak bilinen Flamanya’da yaşayanlar, yani Flamanlar, Valonları ‘beslemek’ istemiyorlar.

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‘Özgürlük, eşitlik ve kardeşlik’ (Liberte, Egalite, Fraternite) ilkelerinin büyük harflerle yazıldığı Fransa’da da öyle.

1960’lı yılların başlarında farklı grupların birleşmesiyle doğan Korsika Ulusal Kurtuluş Cephesi yıllardır ‘bağımsızlık’ diyor.

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Danimarka’nın otonom bir bir bölgesi konumundaki Grönland’da da halk “Bağımsızlık” diyor.

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Brileşik Krallık’tan kopmak için İskoçya yeni bir fırsat kolluyor.

2014 yılında yapılan ‘bağımsızlık referandumunda’ İskoçların yüzde 55’i Birleşik Krallık’tan ‘ayrılmama’ yönünde oy kullandı.

Ama aşırı milliyetçi kesimler hâlâ ‘bağımsızlık’ sevdasından vazgeçmedi.

İşte o yüzden de son dönemlerde İskoçya’da yeniden “Ayrılalım” sesleri yükselmeye başladı.

Kuzey İrlanda ve Galler’in de Birleşik Krallık’tan kopma arzuları bitmedi.

1960’lı yılların sonlarına doğru ‘IRA’ kısa adıyla tanınan İrlanda Cumhuriyet Ordusu ‘bağımsızlık mücadelesi’ sloganıyla terör eylemlerine başladı.

Ülkenin çeşitli kesimlerinde IRA teröristleri tarafından girişilen terör eylemlerinde yüzlerce insan yaşımını yitirdi.

Yıllarca bağımsızlığın ancak silahlı mücadeleyle kazanılabileceğini savunan IRA, zamanla terör eylemleriyle bir yere varılamayacağını anladı.

2005 yılında silahlı mücadeleye son vererek ‘bağımsızlık mücadelesini’ politik alanlarda sürdürme kararı aldı.

Evet, silahlı mücadele bitti, ama Kuzey İrlanda’nın Birleşik Krallık’tan ayrılma sevdası daha bitmedi.

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İşte Katalonya’da başlayan yeni ‘bağımısızlık hareketi’, diğer Avrupa ülkelerinin tedirginliğini de artırdı.

AB’de kafalar iyice karıştı.

Bazı ülkelerde başlayan ‘bağımsızlık hareketlerinin’ önümüzdeki dönemlerde ‘özgürlük projesi’, ‘medeniyetler projesi’, ‘dayanışma projesi’ olarak bilinen AB’yi de olumsuz yönde etkiyeyip, çıkmaza sürükleyeceği tedirginliği şimdiden artmaya başladı.

Hem de haklı olarak...