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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Avrupa
FRANKFURT
05.04.2018 - 09:50, Son Güncelleme:

Zürih’ten Ankara ve Gaziantep’e uçacak

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Zürih’ten Ankara ve Gaziantep’e uçacak

SunExpress, İsviçre’nin Zürih kentini 20 Haziran’dan itibaren Ankara ile Gaziantep’e bağlıyor. Bu yaz sezonuyla beraber Anadolu kentleriyle Avrupa arasındaki uçuş ağına 18 yeni uçuş daha ekleyecek olan SunExpress’in en fazla uçtuğu kentlerden biri de Zürih olacak.

SUNEXPRESS Almanya Genel Müdür Yardımcısı Alper Özen, bu yeni hatla ilgili olarak şu bilgiyi verdi:
Zürih bizim Avrupa’da uçtuğumuz ilk ve önemli destinasyonlardan biridir. Zürih ve Basel’e bu süre içerisinden Antalya ve İzmir’den uzun yıllardır uçuyoruz. Şimdi de, Ankara ve Gaziantep’ten 20 Haziran’da başlayacak uçuşlarımızla Zürih operasyonumuzu taçlandırıyoruz. Zürih’ten Ankara ve Gaziantep’e haftada bir uçuş gerçekleştireceğiz.”

Zürih’ten Ankara ve Gaziantep’e uçacak
Alper Özen

HER GÜN YAPILIYOR
“İlk uçuşumuz 20 Haziran’da Ankara’ya olacak, bundan bir gün sonra da Gaziantep’e uçacağız. Mevcut hatlarımız Antalya ve İzmir’e ise Zürih’ten yıl boyunca her gün uçuşlarımız zaten var. Ayrıca Zürih’ten mevcut uçuşlarımız olan Antalya ve İzmir’de de önemli ölçüde uçuşlarımızı artırıyoruz. Bu doğrultuda, Zürih’ten Türkiye’de dört kente uçuş düzenlemiş olacağız ve tabii ileriye dönük planlarımızda Zürih’ten daha fazla Anadolu kentine uçuş düzenlemek var.”

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