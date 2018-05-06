Zorluklara rağmen birlikte çalışmalıyız
Almanya’nın Avrupa Birliği’nden Sorumlu Bakanı Michael Roth, bugün Türkiye’ye gidecek. Roth’un Türkiye ziyareti iki gün sürecek.
Bakan Bakan Roth’un, Türkiye ziyaretinde Başmüzakereci ve Avrupa Birliği Bakanı Ömer Çelik ile yapacağı ikili görüşmenin ardından muhalefet partisi liderleri ve sivil toplum kuruluşları temsilcileriyle de bir araya geleceği bildirildi.
Devlet Bakanı Roth’un İstanbul’daki temasları kapsamında İstanbul Kültür Üniversitesi’nde düzenlenecek olan tartışma programına katılacağı ve Suriyeli mülteciler için AB tarafından finanse edilen bir sağlık merkezini ziyaret edeceği kaydedildi.
Bakan Roth, “Tüm zorluklara rağmen, Almanya ve Türkiye’nin önemli konularda tekrar birlikte çalışması gerekiyor, bu nedenle Türk ortaklarımızla yoğun diyalog her zamankinden daha önemli” dedi.
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