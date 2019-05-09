Zorla oruç tutturan ebeveyne hapis istedi!
Almanya’nın Hessen Eyaleti Adalet Bakanı Eva Kühne Hörmann, çocuklarına zorla oruç tutturan ebeveynlere hapis cezası verilmesini istedi.
CDU’lu Bakan Hörmann Bild gazetesine yaptığı açıklamada, küçük çocuklara zorla oruç tutturanların üç yıla kadar hapis cezası almasını savundu. Hörmann, “Ramazan ayında çocukları oruç tutmaya zorlayanlar, onların sağlığını riske ediyor. Ebeveyn veya üçüncü şahısların, çocukları oruç tutmaya zorlanması yasaklanmalı ve cezalandırılmalı” dedi.
Çocukların sağlığını koruyan mevcut yasaların yetersiz olduğunu, bunun için de yeni yasaların çıkması gerektiğini belirten Bakan Hörmann, “Bakımından ve eğitiminden sorumlu oldukları 16 yaşındaki küçük çocukların fiziki ve ruh sağlığına büyük ölçüde zarar verenler üç yıla kadar hapis cezası veya para cezasına çarptırılıyor. Bu yasa günümüzde çocukları ve ergen olmayanları tam olarak korumuyor. Okul çağındaki çocukları ramazan ayında oruç tutmaya zorlayanlar çocukların sağlığını riske eder. Ben çocuklarını kökten dinci eğiten ailelerin ceza almasından yanayım” dedi.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle