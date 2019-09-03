Zonguldakâ€™ta feci kaza! GurbetÃ§iye kamyon Ã§arptÄ±

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YÄ±l 1948. GÃ¼nlerden 1 MayÄ±s... Rotatifler, TÃ¼rk basÄ±n tarihine damgasÄ±nÄ± vuracak HÃ¼rriyet iÃ§in dÃ¶nÃ¼yor ve TÃ¼rkiyeyeni bir gazeteye uyanÄ±yor.

1 MayÄ±s 1948â€™de okuyucusuyla buluÅŸan HÃ¼rriyet, ilk gÃ¼nden bu yana "TarafsÄ±z ve kaynaÄŸÄ±ndan doÄŸru haber" ilkesinden Ã¶dÃ¼n vermeksizin yayÄ±n yaÅŸamÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rmekte, sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n Ã¶ncÃ¼ ve Ã¶rnek gazetesi konumunu daha da Ã¶teye gÃ¶tÃ¼rerek kÃ¼resel bir medya markasÄ± olma iddiasÄ±yla geleceÄŸe uzanmaktadÄ±r.

O gÃ¼nden bugÃ¼ne, ilk gÃ¼nkÃ¼ heyecanÄ± yitirmeden, "her sabah yeni bir gÃ¼n baÅŸlar ve rotatifler dÃ¶ner" anlayÄ±ÅŸÄ±yla kurumsallaÅŸan HÃ¼rriyet, bugÃ¼n TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã§ok okunan gazetelerinden biri ve Ã§ok sesli bir toplumun aynasÄ±dÄ±r. Birkitle gazetesi olarak, TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã¼cra kÃ¶ÅŸesindeki kahvehanelerden, ev kadÄ±nlarÄ±nÄ±n mutfaÄŸÄ±na dek geniÅŸ bir okur kitlesiyle buluÅŸmakta, basÄ±lÄ± gazetesiyle her gÃ¼n 1,4 milyon kiâ€‹ÅŸiye ulaÅŸmaktadÄ±r. KÃ¼reselleÅŸen dÃ¼nya, deÄŸiÅŸen gazetecilik anlayÄ±ÅŸÄ± Ã§erÃ§evesinde her platformda okurlarÄ± ve paydaÅŸlarÄ±yla iletiÅŸim halinde olmayÄ± ilke edinenHÃ¼rriyet basÄ±lÄ± gazetenin yanÄ± sÄ±ra web-cep- tabletâ€™den de gÃ¼nde milyonlarca kiÅŸiye eriÅŸmekte, â€‹â€‹â€‹68.yÄ±lÄ±nda gÃ¼nlÃ¼kortalama 3.â€‹3 milyon ziyaretÃ§iye ulaÅŸmaktadÄ±r.

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Avrupa
DHA
03.09.2019 - 10:15, Son GÃ¼ncelleme:

Zonguldakâ€™ta feci kaza! Gurbetçiye kamyon çarptÄ±

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Zonguldakâ€™ta feci kaza! Gurbetçiye kamyon çarptÄ±

Almanyaâ€™dan tatil iÃ§in Zonguldakâ€™Ä±n Devrek ilÃ§esine giden GÃ¶kay Tiryaki, yolun karÅŸÄ±sÄ±na geÃ§mek isterken kamyonun Ã§arpmasÄ± sonucu yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi.

KAZA, akÅŸam saatlerinde Zonguldak-Ankara karayolunun Ã‡aÄŸdeÄŸirmeni Beldesi yakÄ±nlarÄ±nda meydana geldi. Almanyaâ€™dan tatil iÃ§in memleketine giden GÃ¶kay Tiryakiâ€™ye, yolun karÅŸÄ±sÄ±na geÃ§meye Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± sÄ±rada M.H. yÃ¶netimindeki Ä°l Ã–zel Ä°daresine ait resmi plakalÄ± kamyon Ã§arptÄ±. Ã‡arpmanÄ±n etkisiyle yola savrulan ve aÄŸÄ±r yaralanan GÃ¶kay Tiryakiâ€™nin yardÄ±mÄ±na vatandaÅŸlar koÅŸtu. SaÄŸlÄ±k ekiplerinin mÃ¼dahalesinin ardÄ±ndan Devrek Devlet Hastanesiâ€™ne kaldÄ±rÄ±lan Tiryaki, doktorlarÄ±n tÃ¼m mÃ¼dahalesine raÄŸmen kurtarÄ±lamadÄ±. Polis, kamyon sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼ M.H.â€™yi ifadesi alÄ±nmak Ã¼zere karakola gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼. Kazayla ilgili baÅŸlatÄ±lan soruÅŸturma sÃ¼rÃ¼yor.

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Zonguldakâ€™ta feci kaza GurbetÃ§iye kamyon Ã§arptÄ±

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