Zonguldakâ€™ta feci kaza! GurbetÃ§iye kamyon Ã§arptÄ±

Zonguldakâ€™ta feci kaza! Gurbetçiye kamyon çarptÄ±
Almanyaâ€™dan tatil iÃ§in Zonguldakâ€™Ä±n Devrek ilÃ§esine giden GÃ¶kay Tiryaki, yolun karÅŸÄ±sÄ±na geÃ§mek isterken kamyonun Ã§arpmasÄ± sonucu yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi.
KAZA, akÅŸam saatlerinde Zonguldak-Ankara karayolunun Ã‡aÄŸdeÄŸirmeni Beldesi yakÄ±nlarÄ±nda meydana geldi. Almanyaâ€™dan tatil iÃ§in memleketine giden GÃ¶kay Tiryakiâ€™ye, yolun karÅŸÄ±sÄ±na geÃ§meye Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± sÄ±rada M.H. yÃ¶netimindeki Ä°l Ã–zel Ä°daresine ait resmi plakalÄ± kamyon Ã§arptÄ±. Ã‡arpmanÄ±n etkisiyle yola savrulan ve aÄŸÄ±r yaralanan GÃ¶kay Tiryakiâ€™nin yardÄ±mÄ±na vatandaÅŸlar koÅŸtu. SaÄŸlÄ±k ekiplerinin mÃ¼dahalesinin ardÄ±ndan Devrek Devlet Hastanesiâ€™ne kaldÄ±rÄ±lan Tiryaki, doktorlarÄ±n tÃ¼m mÃ¼dahalesine raÄŸmen kurtarÄ±lamadÄ±. Polis, kamyon sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼ M.H.â€™yi ifadesi alÄ±nmak Ã¼zere karakola gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼. Kazayla ilgili baÅŸlatÄ±lan soruÅŸturma sÃ¼rÃ¼yor.
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