Zonguldaklı 3 genç için Almanya’da cenaze töreni
Almanya’da Marl kentinte 21 Nisan’da meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Zonguldaklı 3 Türk genci için Almanya’da cenaze töreni düzenledi. İki gencin cenazesi Türkiye’ye uğurlandı.
FECİ trafik kazasında hayatlarını kaybeden Zonguldaklı Melih Pekmezci (19), Sefer Baş (21) ve Can Demir (21) için Almanya’nın Marl kentindeki DİTİB Fatih Camii’nde kılınan cenaze namazına çok sayıda vatandaş katıldı. Cenazede, ölen gençlerin yakınları güçlükle ayakta durabildi.Kılınan cenaze namazının ardından kazada ölen Melih Bekmezci’nin cenazesi Devrek’e ile Sefer Baş’ın cenazesi ise memleketleri Zonguldak’a uğurlanırken, Can Demir’in cenazesi Almanya’nın Marl kentindeki Müslüman Mezarlığına defnedildi.
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