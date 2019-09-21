Zirvenin ikizleri

ALMANYA’nın yıllardır tartışmasız ‘Hollywood sarışını’ uzmanı onlar... Hep en çok izlenen televizyon kanallarında magazin ve talk show programlarındalar. Özellikle ‘göçmenler, uyum ve başarı’ konularında örnek isimler. Almanya sosyetesinden ve ünlülerden bir çoğu onların müşterisi. Son olarak temmuz ayında Londra’da gerçekleştirilen ‘Küresel Kadın Ödülü 2019’ ünvanını aldılar. Şimdi de kendi adlarını taşıyan ‘Authendic Twins Haircare - Otantik Sarışın Saç Bakım Serisi’ni piyasaya çıkardılar.

25 yıllık meslek hayatlarındaki başarı öyküsü; mesleğe başladıktan iki yıl sonra 1996’da ‘Almanya’nın En İyi Kuaförü’ yarışması olarak bilinen ‘L’Oréal Colour Trophy’ yarışmasını kazanıp sektörün en iyilerine verilen ‘Kuaförlük Oscar’ını almalarıyla başlamış... O günden bu yana başarılarına ve ödüllerine sürekli yenileri eklenerek zirvede kalmayı başarmışlar... Onların bu başarı hikayesinin arkasında aynı zamanda; tipik bir gurbetçi ailesi öyküsü de var, aile baskısıyla evlendirilmek, kanser hastalığını yenmek de... Evlat acısı da var, kimsesiz bir çocuğu evlat edinerek hayat kurtarmak da... Bugün, ‘Einfach hairlich’ gibi TV şovlarında milyonlarca izleyicinin önünde müşterilerinin saç hayallerini gerçekleştiriyorlar... İkisi Frankfurt’ta biri Münih’te ve biri de Berlin’de olmak üzere toplam dört ‘Haarwerk’ şubesinde 60 kişilik bir ekiple müşterilerine hizmet veriyorlar.

ALMAN DİSİPLİNİ VE TÜRK MİSAFERLİĞİ

Türkiye’de ve Almanya’da, iki ayrı kültürde yaşadınız. Bu durumun ulaştığınız bu başarıya bir etkisi oldu mu?

Ayşe Auth: Türkiye’den geldiğimde 15 yaşındaydım ve tek kelime Almanca bilmiyordum. Buranın kültürüne uyum sağlamak için, her anlam da kelimenin tam anlamıyla hızlandırılmış bir uyum programı geçirmek zorundaydım... Alman disiplinine Türk misafirperverliğini katmam, kuşkusuz başarının anahtarı oldu.

Hatice Nizam: Ben Ayşe’den iki yıl sonra 17 yaşımda geldim, aslında Türkiye’de babaannemin yanında çok mutluydum ama Ayşe beni dönmeye ikna etti. Bu nedenle benim Almanya’ya adapte olmam daha uzun sürdü. İçimdeki Türklük hiç azalmadı, kazancım buna Alman mantalitesini eklemek oldu ve kesinlikle iki kültürde yaşamak benim için de bir avantaj oldu.

GÖNÜLSÜZ BAŞLADIK

Hikayenizden etkilenmemek mümkün değil. Aslında biraz da bunu size sormak için geldim. Nedir bunun arkasındaki etken?

Ayşe Auth: Ailemiz tipik bir Türk ailesiydi, yani gelenek ve göreneklerine bağlı, inançlı. Bizi de bu mesleğe yönlendiren onlar oldu. “Kız çocuğu için en güzel meslek kuaförlük, bir an önce meslek öğrenin sonra da evlenin” dediler...

Hatice Nizam: İyi ki de öyle yapmışlar! O zamanlar hiç istemeden başladık ama sonra bu mesleği sevince geldiğimiz nokta ortada.

Ayşe Auth: Şimdi benim oğlum da bizim yolumuzdan gidiyor. Hati’nin yanında mesleği öğrendi. Bizim hikayemiz gönülsüz başladı. Sonra araya görücü usulü evlilik girdi, ikiz bebeklerimden birini doğduktan bir kaç ay sonra kaybettim. Yaşadığım bu en büyük travmanın üzerine zaten yürümeyen evliliğimi bitirdim. Bu süreçte kansere yakalandım ama onu da yendim. Hayatın zorlukları beni her defasında daha güçlü ve azimli olmaya itti...

Hatice Nizam: Krdeşimden bir yıl sonra da 19 yaşında ailemin baskısıyla evlendim. Benim evliliğim de yürümedi ve boşandım. Yani yirmili yaşların ortasında ikimizde evlenip boşanmıştık. Başarılı olmak için kendimize bir söz verdik.





ÇOK BÜYÜK REKLAMDI

Çok büyük bir rekabetin yaşandığı bu endüstride zirvede kalmak çok zor olsa gerek. Bunu nasıl başarıyorsunuz?

Hatice Nizam: Hızlı değişen bir meslekte sürekli gelişimin başarı için olmazsa olmaz olduğunu mesleğin başında anladık. Başarımızda sektörümüzün ‘Kuaförlük Oscar’ını almamız önemli yer tutuyor. Bu ödülü aldıktan sonra Almanya’nın en önde gelen gazete ve dergilerinde haberlerimiz yayınlandı, televizyon programlarına konuk olduk. Çok büyük reklamdı bizim için.

Ayşe Auth: Biz aslında ‘Hollywood sarışınlığı’ denilen sarışın uzmanıyız. Kendi özel karışımımızla değişik bir sarışınlık yakaladık. Dünyayı gezip bütün yeni trendleri araştırıyoruz. Sürekli seminerlere katılıyoruz.

MÜŞTERİ VELİNİMETTİR

Çok sayıda Türk genci de bu meslekte. Bu mesleği seçenlere ne yapmalarını önerirsiniz?

Hatice Nizam: Sürekli gelişmeye açık olmaları ve mesleki seyahatlere önem vermeleri gerek. Vizyon sahibi olmak, disiplin ve çok çalışmak şart.

Ayşe Auth: Günümüzde medya ile ilişkiler çok önemli. Gelişim ve iletişim ağlarını sıkı tutmaları gerek. Müşteri velinimettir onu mutlu etmek ve tekrar gelmesini sağlamak çok önemli. Bu meslek, gerçek anlamda altın bileziktir ve dünyanın her yerinde geçerlidir...

Sürekli televizyon programlarındasınız ve Alman medyası sizi yere ğöğe sığdıramıyor. Mesleki başarınızın dışında başka özellikleriniz de olmalı?

Hatice Nizam: Basın, öncelikle bizim Türk kadını ve göçmen olarak yakaladığımız başarıyla birlikte hayat hikayemizi de ilginç buluyor...

Ayşe Auth: Göçmen olarak gelip başarıya ulaşmış yabancı kadınlar olarak diğer insanlara uyum örneği gibi gösteriyorlar. Elle, Voque, Gala, Bunte, İn Style ve Freundin gibi önde gelen dergilerde de sıkça boy gösteriyoruz. Sadece saç uzmanlığı değil, stil danışmanlığı da yapıyoruz.





TRENDLERİ BİZ BELİRLİYORUZ

Sizinki trendleri yakalamak mı öyleyse?

Hatice Nizam: Bu konuda hiç de mütevazi olamayacağım sarışınlıkta trendleri biz belirliyoruz. 25 yılda 1 milyonun üzerinde müşteriye hizmet verdik. Frankfurt’taki iki şubemiz, Münih ve Berlin’deki diğer ‘Haarwerk’lerdeki 60 çalışanımızla biz büyük bir aileyiz.

Ayşe Auth: Ve aile olarak her zaman en iyisini nasıl yaparız bunu soruyoruz kendimize.

4 YILLIK BİLİMSEL ARAŞTIRMA, YÜZLERCE TEST

Yeni ürününüz ‘Otantik İkizler’den de bahseder misiniz biraz?

Ayşe Auth: Müşterilerimizin salonlarımızdan çıktıktan sonra da canlı ve bakımlı saç hissini korumalarını sağlamak istedik. Şarışın ve karamel tonları için yenilikçi, koruyucu ve besleyici, tamamen doğal saç bakım serimizi oluşturduk. Bu serimiz, bizim bebeğimiz gibi; 4 yıllık bilimsel araştırma, yüzlerce test ve 25 yıllık deneyimlerimiz sonrasında mükemmel formülü bulduk. Şampuan, saç kremi, saç maskesi ile fırça içeren ürün yelpazemizi oluşturduk.

Hatice Nizam: Odak noktamız müşterilerimizin mutluluğu. Bu yüzden bizim müşterilerimiz her zaman gelen sabit müşterilerdir. Kendimize sürekli sorduğumuz soru; En iyi şekilde nasıl hizmet verebiliriz? Saç bakım ürünleri serimiz de bu sorulardan doğdu.





BU ÖDÜL BANA VERİLDİ, ÇÜNKÜ:..

17 ülke ve binlerce kadını geride bırakarak ‘Küresel Kadın 2019 Ödülü’nü kazandınız. Bu ödül neden size verildi?

Hatice Nizam: Öncelikle hem Hürriyet gazetesine, hem de Türkiye ve Avrupa’da yaşayan ve çevrimiçi oylarla bana destek veren herkese çok teşekkür ederim. Bu ödül aynı zamanda bizim için dünyaya açılan bir kapı oldu. Küresel iş kadınları ağı, Küresel Kadın Kulübü tarafından ilk olarak Almanya’da ‘girişimcilik kategorisinde’ ödüle aday gösterildim ve Almanya’da ilk üçe kaldım. Yine çevrimiçi yapılan oylamada Almanya’dan tek aday olarak gösterilerek Londra’ya davet edildim. Temmuz ayında Londra’da düzenlenen galada yine oylama sonrasında, ‘girişimci kategorisi’nde Küresel Kadın Ödülü’ ile onurlandırıldım.

Bu ödül bana; başarımın ülkede büyük ilgi görmesi, güçlü karakterim ve kadınlara ilham olduğum için verildi. Ödüller, her yıl özgün çalışmaları ve başarılarıyla öne çıkmış ilham verici kadınlara veriliyor.

DOĞRU SAÇ BAKIMI NASIL OLMALI?

Özelikle yaz sonrası bakım için bir öneriniz var mı? Doğru saç bakımı nasıl yapılmalı?

Ayşe Auth: Deniz, kum ve güneşten yıpranan saçlara özelikle bakım uygulanması gereken bir dönemdeyiz. Doğru bilinenin aksine saçı haftada en çok iki kez yıkamalı ve önce şampuan sonra maske en son yumuşatıcı kullanılması gerekiyor yani doğru sıralama bu şekilde olmalı. Ne yazık ki saç maskeleri hep sona bırakılıyor. Halbuki yumuşatıcı en son kullanılırsa daha iyi sonuç elde edersiniz.

Geleceğe yönelik projeleriniz var mı? Neler yapmak istiyorsunuz ileride?

Ayşe Auth: Almanya’da kendimizi ispat ettik. Ürünlerimizle Türkiye ve dünya pazarına girmek istiyoruz.

Hatice Nizam: Burada yaptığımız ‘öncesi ve sonrası’ televizyon programını Türkiye’de de yapmak fena olmazdı. Benim gönlümde hep Türkiye’de bir şeyler yapmak var. Bu isteğim yıllar önce beni Türkiye’den evlatlık almaya kadar götürmüştü. İyi ki de götürmüş, bu sayede kimsesiz bir çocuğa aile oldum. Annelik hissini hiç bir şeye değişmem.